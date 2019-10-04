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Евро-футбол.руВ Таиланде забили гол двойным ударом через себя
В матче 25-го тура чемпионата Таиланда между командами «Нахон Ратчасима» и «Бурирам Юнайтед» был забит красивый гол. В ходе одной из последних атак мяч был направлен в штрафную площадь. На передачу откликнулись сразу двое игроков хозяев.
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