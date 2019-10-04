Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руВ Таиланде забили гол двойным ударом через себя

В матче 25-го тура чемпионата Таиланда между командами «Нахон Ратчасима» и «Бурирам Юнайтед» был забит красивый гол. В ходе одной из последних атак мяч был направлен в штрафную площадь. На передачу откликнулись сразу двое игроков хозяев.
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Уникальный гол двойным ударом «ножницами»

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В Таиланде забили гол двойным ударом через себя

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В Тайланде забили гол двойными «ножницами»

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Видео, удивительный гол двойным ударом через себя в чемпионате Таиланда

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