В матче 25-го тура чемпионата Таиланда между командами «Нахон Ратчасима» и «Бурирам Юнайтед» был забит красивый гол. В ходе одной из последних атак мяч был направлен в штрафную площадь. На передачу откликнулись сразу двое игроков хозяев.

В Таиланде забили гол двойным ударом через себя

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