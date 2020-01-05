Происшествия
РИА НовостиВ Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
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Здоровье
Врачи получат надбавку к зарплате за выявленные онкозаболевания
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает порядок начисления доплат медикам за выявленные онкозаболевания в ходе диспансеризации и профосмотров.
Армия и оружие
Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием
Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию
Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Политика
Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота. Хуана Гуаидо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
Происшествия
Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке
В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
Футбол
Экс-игрок «Челси»: «Я чуть не убил Абрамовича»
Бывший футболист "Челси" Пэт Невин рассказал, как едва не убил владельца "синих" Романа Абрамовича:Где-то три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран.
Культура
Скончался народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
Футбол
ЦСКА и «Динамо» отказались от нападающего сборной Словакии Боженика
Как стало известно «БИЗНЕС Online», московский ЦСКА отказался от идеи приглашения 20-летнего форварда словацкой «Жилины».
Политика
Памятник Бандере могут установить на Украине недалеко от границы с РФ
Как передавало ИА REGNUM, 1 января в некоторых городах Украины прошли шествия, посвященные дню рождения лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры.
Общество
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Политика
В Хорватии сегодня пройдет второй тур президентских выборов
Действующий президент республики Колинда Грабар-Китарович заняла в первом туре второе место, набрав 26,7% голосов.
Технологии
У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США
Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
Политика
Сайт призывной службы США рухнул после убийства Сулеймани Вашингтоном
Сайт призывной службы США Selective Service System рухнул в связи с сообщениями от Третьей мировой войне, возникших на фоне убийства Вашингтоном иранского генерала Касема Сулеймани.
Хоккей
Канада — Россия 3:3 (3-й период)
Теннис
Медведев принес России победу над командой США на ATP Cup
Российский теннисист встретился с американцем Джоном Иснером в рамках турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup.
Происшествия
В Архангельске мужчина с ножом напал на водителя скорой помощи
В Архангельске мужчина с ножом напал на водителя бригады скорой помощи. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Футбол
«Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны»
«Оренбург» объявил о переходе сенегальского форварда «Гента» Мамаду Силлы.
Футбол
«Монако» обыграл «Реймс» в первом матче под руководством Морено
«Монако» переиграл «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. В середине второго тайма Бальде Кейта точным ударом вывел свою команду вперед.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских улетели в романтическое путешествие в Мексику
Потап и Настя Каменских отправились в романтическое путешествие в Мексику.
Наука
Ничего лучше в голову не пришло
В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
1 января вступили в силу поправки в Правилах дорожного движения, которые корректируют список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Политика
Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани
Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
Автоспорт
Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар»
Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар», сообщает официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».