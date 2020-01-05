Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Таиланде задержали россиян за секс на пляже

В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
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Российских туристов в Таиланде заставили публично извиняться за секс на пляже

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Россиян арестовали за пьяный секс на пляже в Таиланде

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В Таиланде задержали россиян за секс на пляже

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Туристов из России арестовали в Таиланде за секс на пляже

Телеканал 360°09:00

Российские туристы занялись сексом на пляже и были опозорены

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Российских туристов заставили перед видеокамерой извиняться за пьяный секс на пляже

НТВ07:33

Россиян оштрафовали за секс на пляже Паттайи

News.ru06:31
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Врачи получат надбавку к зарплате за выявленные онкозаболевания

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает порядок начисления доплат медикам за выявленные онкозаболевания в ходе диспансеризации и профосмотров.
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Армия и оружие

Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием

Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».
Lenta.ru 02:06
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СМИ сообщили о ракетном обстреле центра Багдада

Известия 15:08
Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию

Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
Коммерсантъ 14:31
Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости 14:27
Политика

Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы

Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота. Хуана Гуаидо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы.
РИА Новости 13:54
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
РИА Новости 10:56
Происшествия

Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке

В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
RT на русском 03:56
Футбол

Экс-игрок «Челси»: «Я чуть не убил Абрамовича»

Бывший футболист "Челси" Пэт Невин рассказал, как едва не убил владельца "синих" Романа Абрамовича:Где-то три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран.
Soccer.ru 13:36
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Скончался народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
Вечерняя Москва 11:03
Футбол

ЦСКА и «Динамо» отказались от нападающего сборной Словакии Боженика

Как стало известно «БИЗНЕС Online», московский ЦСКА отказался от идеи приглашения 20-летнего форварда словацкой «Жилины».
Спорт БИЗНЕС Online 10:00
Политика

Памятник Бандере могут установить на Украине недалеко от границы с РФ

Как передавало ИА REGNUM, 1 января в некоторых городах Украины прошли шествия, посвященные дню рождения лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры.
REGNUM 11:38
Общество

Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
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Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
Политика

В Хорватии сегодня пройдет второй тур президентских выборов

Действующий президент республики Колинда Грабар-Китарович заняла в первом туре второе место, набрав 26,7% голосов.
Эхо Москвы вчера в 21:58
Технологии

У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США

Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
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Политика

Сайт призывной службы США рухнул после убийства Сулеймани Вашингтоном

Сайт призывной службы США Selective Service System рухнул в связи с сообщениями от Третьей мировой войне, возникших на фоне убийства Вашингтоном иранского генерала Касема Сулеймани.
NewInform вчера в 04:21
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Канада — Россия 3:3 (3-й период)

RT на русском 15:17
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Медведев принес России победу над командой США на ATP Cup

Российский теннисист встретился с американцем Джоном Иснером в рамках турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup.
Газета.Ru 10:28
Происшествия

В Архангельске мужчина с ножом напал на водителя скорой помощи

В Архангельске мужчина с ножом напал на водителя бригады скорой помощи. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Life.ru 09:28
Футбол

«Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны»

«Оренбург» объявил о переходе сенегальского форварда «Гента» Мамаду Силлы.
Спорт день за днем 14:52
Футбол

«Монако» обыграл «Реймс» в первом матче под руководством Морено

«Монако» переиграл «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. В середине второго тайма Бальде Кейта точным ударом вывел свою команду вперед.
Sportbox.RU вчера в 10:55
Спорт

Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
РИА Новости 09:49
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Потап и Настя Каменских улетели в романтическое путешествие в Мексику

Потап и Настя Каменских отправились в романтическое путешествие в Мексику.
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Ничего лучше в голову не пришло

В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.
N+1 03 января в 05:59
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»

РИА Новости вчера в 01:00
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

1 января вступили в силу поправки в Правилах дорожного движения, которые корректируют список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов.
МордовМедиа 06:49
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Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»

Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Газета.Ru 11:11
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Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани

Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 00:37
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Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар»

Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар», сообщает официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».
АиФ Казань 13:22
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