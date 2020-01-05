Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Таиланде задержали россиян за секс на пляже

В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
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