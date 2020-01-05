Происшествия
РИА НовостиВ Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
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Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Происшествия
Украинские военные подорвались на собственной мине
Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.
Происшествия
Меркель выразила соболезнования семьям погибших в Италии граждан ФРГ
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с гибелью на севере Италии шести туристов из ФРГ в результате наезда автомобиля на толпу.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Политика
Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы проголосовали за новое руководство законодательного органа, кресло спикера вместо Хуана Гуайдо займет провластный депутат Луис Парра.
Культура
Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой
Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
Шоу-бизнес
Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего миллионера
Китти Спенсер — старшая дочь родного брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера и модели Виктории Локвуд приняла предложение миллионера Майкла Льюиса, который владеет сетью британских магазинов Whistles, выйти замуж.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Культура
Умер народный артист России Геннадий Пискунов
Солист оперы, народный артист России Геннадий Пискунов скончался в Москве в возрасте 73 лет, сообщили в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац.
Политика
Помпео: иракский народ хочет сохранения военного присутствия США
Уверены в том, что иракский народ хочет, чтобы США оставались там, чтобы продолжать кампанию против терроризма.
Футбол
Экс-игрок «Челси»: «Я чуть не убил Абрамовича»
Бывший футболист "Челси" Пэт Невин рассказал, как едва не убил владельца "синих" Романа Абрамовича:Где-то три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран.
Гаджеты
У Intel есть прототипы накопителей PCIe 4.0, но для их тестирования нужны системы AMD
Необдуманно отправленный твит показал, что разработчикам рассылаются образцы второго поколения твердотельных накопителей Intel Optane 3D XPoint с новой флагманской функцией: поддержкой PCIe 4.0.
Общество
Старейшая жительница Земли отпраздновала 117-летие
Самая старая жительница Земли Канэ Танака отпраздновала 117-й день рождения.
Политика
Генсек НАТО объявил о срочном заседании Североатлантического совета
В понедельник состоится срочное заседание Североатлантического совета, объявил генсек НАТО Йен Столтенберг.
Политика
Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
Власти Ирана объявили о новом сокращении обязательств по ядерной сделке.
Фигурное катание
Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу
Один из создателей шоу "Волшебник страны Оз", в котором участвуют известные фигуристы Евгения Медведева и Роман Костомаров, Илья Авербух раскрыл зарплаты ведущих спортсменов за участие в ледовых спектаклях.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Армия и оружие
Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием
Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».
Футбол
Киевское «Динамо» отдало полузащитника в турецкий «Ризеспор»
Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш перешёл в турецкий «Ризеспор», где проведёт в аренде остаток сезона.
Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии
Гаджеты
Xiaomi рассказала о своих планах в случае ввода санкций со стороны США
Во время недавнего интервью менеджер по продукции Xiaomi Аби Го (Abi Go) коснулась нескольких интересных тем, в том числе о запрете со стороны США.
Шоу-бизнес
Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина
Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Армия и оружие
Лидер «Хезболлы» предупреждал Сулеймани об угрозе убийства
Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что предупреждал иранского генерала Касема Сулеймани о готовящемся убийстве.
Футбол
Твиттер «Эвертона» о матче с «Ливерпулем»: «Едем на „Энфилд“, стадион чемпионов Англии-1890/91»
Матч пройдет на стадионе «Энфилд», на котором с 1884 по 1892 год выступал «Эвертон». В сезоне-1890/91 «Эвертон» выиграл чемпионат Англии.
Политика
Тело Сулеймани доставили в Иран для прощания
Тело убитого генерала Касема Сулеймани доставили на родину – в Иран.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Хоккей
Сегодня сборная России сыграет против Канады в финале МЧМ
Сегодня сборная России по хоккею сыграет в финале молодежного чемпионата мира против национальной команды Канады.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
Общество
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 января 2020 года
Возможно, что у вас появится новое увлечение. Для некоторых представителей Знака оно может стать будущей профессией.