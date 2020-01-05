Происшествия
РИА НовостиВ Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
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Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
Общество
Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Шоу-бизнес
Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа
На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Спорт
Опубликован топ-5 игр для компьютеров и консолей 2019 года
В топ-5 включили одну игру для персональных компьютеров, две для Xbox One, одну для PS4 и одну для Nintendo Switch.
Хоккей
Шведов возмутил российский хоккеист, поцеловавший герб на своей форме
Нападающий Александр Хованов, проезжая мимо скамейки со шведскими игроками, поцеловал герб страны на своей форме.
Хоккей
Германия разгромила Казахстан и осталась в элитном дивизионе МЧМ
Молодежная сборная Германии со счетом 6:0 победила сверстников из Казахстана в решающем матче за право остаться в элитном дивизионе МЧМ.
Экономика
Мадуро решил продавать золото и нефть за криптовалюту
Президент Венесуэлы Николас Мадуро расширил список сырья товаров, которые будет продавать за национальную криптовалюту петро.
Кино
Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст»
Еще Юрию показалось, что авторы полотна "сэкономили на осветительных приборах - слишком уж много темно-серых планов".
Происшествия
Из воинской части в Забайкалье сбежал солдат-срочник
Авто
В Сети показали рендеры Bugatti Arrow
Независимый дизайнер Флориан Добе разработал рендерные изображения нового гиперкара Bugatti, который получил название Arrow.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Культура
Умер народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
Политика
Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани
В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в Ираке.
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек
К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Общество
Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество
Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Армия и оружие
Иран готовит ответный удар по военным объектам США
Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Происшествия
В Архангельске рецидивист напал с ножом на водителя скорой
Полицейские в Архангельске задержали мужчину, напавшего с ножом на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Политика
Экс-глава украинского МИД рассказал о планах Путина на Крым
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин спрогнозировал действия России в отношении Украины в 2020 году.
Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии
Экономика
Российские миллиардеры дали свой прогноз курса рубля на 2020 год
Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь» считает, что в 2020 году «курс установится в 63 рубля за доллар, плюс минус 2 рубля».
Происшествия
Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму
Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
Армия и оружие
В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
Фигурное катание
Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу
Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Общество
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Политика
Журналист из Екатеринбурга попросил политическое убежище в Грузии
Примечательно, что украинские власти отказали ему в предоставлении гражданства.