В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.

В Таиланде задержали россиян за секс на пляже

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