Политика

ИзвестияИзвестияВ Таллине потребовали от России вернуть «эстонские территории»

Россия «должна вернуть» Эстонии якобы аннексированные территории, заявил спикер парламента республики, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас.
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В Таллине заявили об «отнятых Россией эстонских территориях»

РИА Новости18:58

Почему в Эстонии не готовы заключить с Россией пограничный договор

RT на русском17:32

В Таллине потребовали от России вернуть «эстонские территории»

Известия20:04

В Таллине потребовали от России вернуть «эстонские территории»

Lenta.ru21:06

Таллин высказал претензии за «отнятые Россией эстонские территории»

Телеканал 360°20:28

В Эстонии призвали Россию вернуть отнятую территорию

URA.Ru19:53

Эстонский политик позарился на российские земли

РЕН ТВ20:43
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Финансы

Рефинансировать кредиты к Новому Году предлагает Дальневосточный банк

Дальневосточный банк приглашает рефинансировать кредиты сторонних банков по сниженной ставке 9,9%*.
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Политика

В Кремле назвали абсурдными претензии Украины по газу

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными претензии Украины к России по газовому вопросу.
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Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия 20:21
Здоровье

Сбербанк внедряет инновационные цифровые сервисы в краевой больнице

Разработкой и тестированием инновационных цифровых сервисов на территории больницы займутся специалисты Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка.
ДЕЛА.ru 20:25
Происшествия

Массовая драка произошла ночью в Барнауле

Алтайская правда 20:56
Армия и оружие

Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска

Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.
Известия 18:53
Наука

Ученые: Квантовая механика противоречит сама себе

После проведения ряда экспериментов ученые из международной группы, в которую вошли специалисты из Франции, Австрии и Великобритании заявили, что квантовая механика во многих опытах противоречит сама себе.
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Медведева рассказала о жертвах ради фигурного катания

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о жертвах, на которые она пошла ради фигурного катания.
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Наука

Застрявшие в воде пчелы передвигаются с помощью «подводных крыльев»

Выяснилось, что насекомые могут двигаться определенным образом, используя механизм, сходный с тем, который используют судна на подводных крыльях.
Индикатор 15:29
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
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Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
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Политика

На Украине экс-министр рассказала, почему Зеленский хуже Порошенко

Лукаш подчеркнула, что команда Зеленского мало чем отличается от команды Порошенко, а кабмин Алексея Гончарука на 90% состоит из тех же самых лиц – представителей правительств Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.
RuNews24.ru вчера в 23:22
Экономика

Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы

Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы Власти определились, что после 2025 года, когда истечет действующая долгосрочная программа развития ОАО РЖД, монополии понадобится новая тарифная система.
Коммерсантъ 17:44
Армия и оружие

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru 14:25
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Общество

Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время

Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.
RT на русском 19:28
Футбол

Известны все 16 участников квалификационного плей-офф Евро-2020

По результатам матчей отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года, который завершился 19 ноября, стали известны все 16 участников квалификационного плей-офф турнира.
RT на русском 18:14
Футбол

Сборная России разгромила Сан-Марино

4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.
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Происшествия

На разрезе в Мысках БелАЗ сорвался с 15-метровой высоты, есть погибший

Как пишет «Газета Кемерова», по предварительным данным известно, что водитель БелАЗа заехал на преградительный вал разреза «Кийзасский» в Мысках и начал разгрузку угля, из-за чего самосвал сорвался с 15-метровой высоты.
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В Huawei прокомментировали продление США лицензии

Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий, поэтому компания Google заявила о прекращении делового сотрудничества с Huawei, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google.
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Общество

Информация об отмене занятий в школах из-за мороза

В связи с низкой температурой воздуха администрация соседнего Орска порекомендовала ограничить пребывание на улице без сопровождения взрослых детей, обучающихся в 1-4 классах.
Новотроицк.рф 20:50
Футбол

Определен первый соперник сборной России на Евро-2020

Накануне, 18 ноября, сборные Дании и Ирландии сыграли вничью в матче отборочного тура чемпионата Европы-2020, после чего датчане получили путевку в финальную стадию турнира.
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Кино

Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
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Директор колледжа в Благовещенске уволен после стрельбы

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Общество

Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году

Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
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В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

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Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте

Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался покончить с собой.
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Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Lenta.ru 12:52
Авто

Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Китайская компания Hanlong Auto, находящаяся в провинции Хубэй, выпустила внедорожник, который внешне практически копирует Range Rover Sport, но стоит почти в десять раз дешевле.
Суть событий 17 ноября в 13:17
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