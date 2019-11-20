Политика
ИзвестияВ Таллине потребовали от России вернуть «эстонские территории»
Россия «должна вернуть» Эстонии якобы аннексированные территории, заявил спикер парламента республики, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас.
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Финансы
Рефинансировать кредиты к Новому Году предлагает Дальневосточный банк
Дальневосточный банк приглашает рефинансировать кредиты сторонних банков по сниженной ставке 9,9%*.
Политика
В Кремле назвали абсурдными претензии Украины по газу
Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными претензии Украины к России по газовому вопросу.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Здоровье
Сбербанк внедряет инновационные цифровые сервисы в краевой больнице
Разработкой и тестированием инновационных цифровых сервисов на территории больницы займутся специалисты Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка.
Происшествия
Массовая драка произошла ночью в Барнауле
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.
Наука
Ученые: Квантовая механика противоречит сама себе
После проведения ряда экспериментов ученые из международной группы, в которую вошли специалисты из Франции, Австрии и Великобритании заявили, что квантовая механика во многих опытах противоречит сама себе.
Фигурное катание
Медведева рассказала о жертвах ради фигурного катания
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о жертвах, на которые она пошла ради фигурного катания.
Наука
Застрявшие в воде пчелы передвигаются с помощью «подводных крыльев»
Выяснилось, что насекомые могут двигаться определенным образом, используя механизм, сходный с тем, который используют судна на подводных крыльях.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Мама Тимати рассказала, как относится к сводным сестрам своих сыновей
Анна Юнусова Сегодня же, после бала Tatler, Симона призналась, что лишь благодаря усилию воли не стала настраивать сыновей против сводных сестер.
Политика
На Украине экс-министр рассказала, почему Зеленский хуже Порошенко
Лукаш подчеркнула, что команда Зеленского мало чем отличается от команды Порошенко, а кабмин Алексея Гончарука на 90% состоит из тех же самых лиц – представителей правительств Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.
Экономика
Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы
Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы Власти определились, что после 2025 года, когда истечет действующая долгосрочная программа развития ОАО РЖД, монополии понадобится новая тарифная система.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Общество
Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время
Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.
Футбол
Известны все 16 участников квалификационного плей-офф Евро-2020
По результатам матчей отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года, который завершился 19 ноября, стали известны все 16 участников квалификационного плей-офф турнира.
Футбол
Сборная России разгромила Сан-Марино
4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.
Происшествия
На разрезе в Мысках БелАЗ сорвался с 15-метровой высоты, есть погибший
Как пишет «Газета Кемерова», по предварительным данным известно, что водитель БелАЗа заехал на преградительный вал разреза «Кийзасский» в Мысках и начал разгрузку угля, из-за чего самосвал сорвался с 15-метровой высоты.
Политика
В Huawei прокомментировали продление США лицензии
Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий, поэтому компания Google заявила о прекращении делового сотрудничества с Huawei, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google.
Общество
Информация об отмене занятий в школах из-за мороза
В связи с низкой температурой воздуха администрация соседнего Орска порекомендовала ограничить пребывание на улице без сопровождения взрослых детей, обучающихся в 1-4 классах.
Футбол
Определен первый соперник сборной России на Евро-2020
Накануне, 18 ноября, сборные Дании и Ирландии сыграли вничью в матче отборочного тура чемпионата Европы-2020, после чего датчане получили путевку в финальную стадию турнира.
Кино
Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
Общество
Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году
Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
Происшествия
Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте
Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался покончить с собой.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Авто
Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Китайская компания Hanlong Auto, находящаяся в провинции Хубэй, выпустила внедорожник, который внешне практически копирует Range Rover Sport, но стоит почти в десять раз дешевле.