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Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Наука Ученые: Квантовая механика противоречит сама себе После проведения ряда экспериментов ученые из международной группы, в которую вошли специалисты из Франции, Австрии и Великобритании заявили, что квантовая механика во многих опытах противоречит сама себе.

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