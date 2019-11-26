Происшествия

РБКРБКВ Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина

По данным информагентства «Onlinetambov.ru», иномарка от столкновения вылетела на тротуар, сбила пешеходов, ожидающих зеленого сигнала светофора, а затем врезалась в здание. Согласно сообщению МЧС, в результате ДТП погиб один человек, еще пятеро пострадали.
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Один человек погиб и семь пострадали после наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове

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В результате столкновения двух автомобилей погибла женщина

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В Тамбове в результате столкновения «десятки» и иномарки погиб пешеход

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В Тамбове при столкновении трёх машин у Первомайской площади одна врезалась в пешеходов и здание «Ростелекома»: погибла женщина

LifeTambov.ru10:24

В центре Тамбова легковушка после ДТП вылетела на тротуар. Погиб пешеход, еще семеро пострадали

Go68.ru10:55
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

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МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

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МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы - тогда в документе одной из возможных причин катастрофы также была названа ошибка пилотов.
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Встреча президента России с руководителями и основными акционерами компании «Яндекс» состоялась несколько дней назад.
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Минобороны России: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

Целью провокации станет представление роликов в виде «доказательств преступлений сирийских властей и действия ВКС РФ против мирных жителей».
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В 2020 году ожидают экономический кризис

Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
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У экс-главы Марий Эл изъяли имущество на 2,2 млрд рублей

Суд в Нижнем Новгороде изъял имущество бывшего руководителя Марий Эл Леонида Маркелова, об этом сообщил его адвокат.
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Игры

Valve удалила из Steam около тысячи игр

Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
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В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
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Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль.
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Музыкант и член Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы РФ Сергей Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева обсудили проблему рабочих профессий в России.
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Российский музыкант Сергей Шнуров назвал россиян агрессивными из-за того, что они неправильно используют энергию.
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Тинькофф Банк объяснил грубый ответ чат-бота по имени Олег на жалобу клиентки на неработающий сканер отпечатка пальца в мобильном приложении.
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Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию

Более 95% из утверждённых кабмином зарубежных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей, которые ранее не были зарегистрированы на территории страны, доставлены в Россию.
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В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

РИА Новости 06:40
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Сын Ротару ответил на обвинения в спонсировании ВСУ его матерью

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Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
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На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
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