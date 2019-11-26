Происшествия
РБКВ Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина
По данным информагентства «Onlinetambov.ru», иномарка от столкновения вылетела на тротуар, сбила пешеходов, ожидающих зеленого сигнала светофора, а затем врезалась в здание. Согласно сообщению МЧС, в результате ДТП погиб один человек, еще пятеро пострадали.
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Футбол
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Общество
Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию
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Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ
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