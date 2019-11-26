Согласно сообщению МЧС, кроме одного погибшего из-за ДТП, есть еще пятеро пострадавших. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области, в результате погибла одна женщина, а количество пострадавших увеличилось до семи.

В Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина

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