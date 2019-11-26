Происшествия

РБКРБКВ Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина

Согласно сообщению МЧС, кроме одного погибшего из-за ДТП, есть еще пятеро пострадавших. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области, в результате погибла одна женщина, а количество пострадавших увеличилось до семи.
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В 5 туре Лиги чемпионов УЕФА английский "Манчестер Сити" на своём поле сыграет с донецким "Шахтёром" SPORT.RU приглашает вас на прямую текстовую онлайн трансляцию этой встречи: Футбол.
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Шевченко вошел в рейтинг лучших тренеров сборных, а Черчесова нет

Обнародован рейтинг лучших тренеров национальных футбольных сборных в 2019 году.
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Экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова вышла замуж в третий раз.
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В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
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