Происшествия
РБКВ Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина
Согласно сообщению МЧС, кроме одного погибшего из-за ДТП, есть еще пятеро пострадавших. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области, в результате погибла одна женщина, а количество пострадавших увеличилось до семи.
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Футбол
Футбол, Лига чемпионов, 5 тур, Манчестер Сити - Шахтёр, Прямая текстовая онлайн трансляция
В 5 туре Лиги чемпионов УЕФА английский "Манчестер Сити" на своём поле сыграет с донецким "Шахтёром" SPORT.RU приглашает вас на прямую текстовую онлайн трансляцию этой встречи: Футбол.
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Погба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»
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ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
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В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
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В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Армия и оружие
В Минобороны заявили о подготовке провокаций в Идлибе
По данным российского военного ведомства, боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и представители «Белых касок» готовят постановку авиаудара с использованием химоружия в Идлибе.
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Шевченко вошел в рейтинг лучших тренеров сборных, а Черчесова нет
Обнародован рейтинг лучших тренеров национальных футбольных сборных в 2019 году.
Политика
На Украине хотят отбирать транзитный газ у России
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В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
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На целевую орбиту с космодрома Плесецк выведен спутник-инспектор, который будет отслеживать исправность работы других спутников.
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Невилл и Каррагер включили в свои команды по девять одинаковых игроков. У обоих экспертов вратарём стал Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
Происшествия
В Москве задержали мужчин, напавших с ножом на прохожего
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Шоу-бизнес
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"Командующий после анализа введенных в действие рекомендаций принял решение о возобновлении эксплуатации самолетов МиГ-29", - говорится в размещенном в Twitter сообщении командования.
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Локомотив — Байер 0:2 (2-й тайм)
Московский "Локомотив" и леверкузенский "Байер" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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На Украине солдат ВСУ выпал из поезда и погиб по дороге на фронт в Донбасс
В Киевской области старший солдат ВСУ выпал из поезда, когда ехал на службу в зону проведения карательной операции Киева против народа Донбасса.
Спорт
Россию могут отстранить от международных соревнований на 4 года
В комитете считают, что на предстоящих в следующем году Олимпийских играх в Токио российским спортсменам можно разрешить выступить под нейтральным флагом.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Дмитрий Иванов раскрыл, где и с кем он сейчас живет
Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов раскрыл, где и с кем он сейчас живет.
Армия и оружие
СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по «защите» от России
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Общество
Британия начинает тестирование карт «Мир»
Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».
Происшествия
ЧП в котельной в Воронеже: слесарь погиб, почти сотня домов без тепла
Слесарь филиала ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» погиб при проведении работ по опрессовке оборудования в котельной в Воронеже 26 ноября, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Шоу-бизнес
Фото лысого Киркорова шокировало Сеть
Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.