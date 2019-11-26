Происшествия
РБКВ Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина
Согласно сообщению МЧС, кроме одного погибшего из-за ДТП, есть еще пятеро пострадавших. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области, в результате погибла одна женщина, а количество пострадавших увеличилось до семи.
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Лавров прокомментировал рекомендации WADA в отношении России
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В Белове сотрудники Росгвардии, вовремя приехавшие на сигналу «тревожной кнопки» спасли от расправы женщину, к которой вломился бывший сожитель.
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Во вторник, 26 ноября, в Амурской области случилось происшествие с автомобилем больницы.
Армия и оружие
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Армия и оружие
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На Украине хотят отбирать транзитный газ у России
Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев намерен закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища.
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России нужен образ сварщика, который станет Илоном Маском, заявил музыкант Сергей Шнуров 26 ноября в ходе беседы с министром образования РФ Ольгой Васильевой в эфире телеканала "Россия 1".
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Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
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Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Гаджеты
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Финансы
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Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
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США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
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Общество
Верховный суд РФ вернул срок давности по налоговым преступлениям
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