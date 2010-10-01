Общество

Онлайн Тамбов.руОнлайн Тамбов.руВ Тамбове увеличен индекс размера платы за коммунальные услуги

В Тамбове увеличен индекс размера платы за коммунальные услуги. Он не превысит индекс по региону более чем на 10%. Такое решение сегодня приняли депутаты Тамбовской городской Думы на очередном заседании.
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В Тамбове увеличен индекс размера платы за коммунальные услуги

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Для тамбовчан подорожают услуги ЖКХ в связи с масштабным ремонтом канализации

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Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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