Коронавирус
REGNUMВ Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции». В рамках этого постановления не предусматривается пропускной режим для перемещения по территории республики с 12 мая.
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с чего всё началось
Действие пропускного режима прекращается на территории Республики Татарстан с 12 мая 2020 года, следует из постановления кабинета министров региона, которое опубликовано на официальном портале правовой информации республики.Газета.Ru16:29
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Срочно: в Татарстане отменяют пропуска для выхода из дома после майских праздников
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