Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции». В рамках этого постановления не предусматривается пропускной режим для перемещения по территории республики с 12 мая.

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

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