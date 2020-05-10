Коронавирус
REGNUMВ Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции». В рамках этого постановления не предусматривается пропускной режим для перемещения по территории республики с 12 мая.
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Срочно: в Татарстане отменяют пропуска для выхода из дома после майских праздников
Челнинские известия15:14
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Общество
В Москве умерли 56 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 15:27
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В Саратовской области продлили режим самоизоляции
Правительство Саратовской области до 31 мая продлило ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, с 12 мая все промышленные предприятия начнут работу, сообщил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 10:36
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по военным Индии
В ответ на агрессивные действия военных Индии, войска КНР по индийским военным нанесли ракетный удар, что привело к уничтожению легкого бронеавтомобиля последних, а также ранению четырех человек.
Вечерний курьер 16:23
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в подмосковном хосписе
Шестеро пострадавших при пожаре в частном хосписе в Красногорске находятся в реанимации.
Lenta.ru 20:46
Общество
Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая
Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало.
ТАСС 14:49
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Фото Гиммлера появилось на странице «Бессмертного полка»
Фото одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера появилось на странице солдата из Ростова-на-Дону на сайте "Бессмертного полка".
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Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения в бою с Гэтжи
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РИА Новости 18:06
Здоровье
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
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Путин сообщил, что в картине «Рабовладельцы» пробрало его до слез
Большое впечатление после себя оставляет картина Рабовладельцы, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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Еще 34 человека заболели коронавирусом в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медики диагностировали коронавирус ещ у 34 человек. Среди них жители краевой столицы и района им. Лазо.
EastRussia 08:14
Происшествия
В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида
В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.
Газета.Ru 16:20
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
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Таможенная пошлина за ввоз праворульной легковой машины с 1 июля может вырасти до 1,5 евро за кубический сантиметр, объем двигателя которого не превышает 1 литр.
Новые автомобили вчера в 01:58
Общество
В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми
На первом этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, могут разрешить прогулки с детьми.
Парламентская газета вчера в 11:53
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Фергюсон оказался в больнице после поражения от Гэтжи
ProstoProSport 02:14
Армия и оружие
В Баренцевом море появилась группа кораблей НАТО
На опубликованных фото запечатлена группировка кораблей НАТО, состоящая из трёх эсминцев ВМС Соединенных Штатов и одного британского фрегата.
Чистовик вчера в 02:15
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При пожаре в доме в Туве погибли четыре человека
В результате пожара в частном доме в Республике Тыва погибли четыре человека.
Life.ru 22:40
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Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
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Китай успешно испытал прототип пилотируемого космического корабля
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Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
В экспертной среде все больше экономистов начинают думать, что в среднесрочной перспективе нас может ждать неизбежная девальвация рубля.
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Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ).
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Ранее защитник мадридского "Атлетико" Ренан Лоди заболел коронавирусом.
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