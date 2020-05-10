Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции». В рамках этого постановления не предусматривается пропускной режим для перемещения по территории республики с 12 мая.
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В Татарстане с 12 мая отменят пропуска для выхода из дома

РИА Новости19:32

В Татарстане могут отменить пропускную систему

БИЗНЕС Online12:35

В Татарстане с 12 мая отменят СМС-пропуска

НТР 2415:39

Срочно: в Татарстане отменяют пропуска для выхода из дома после майских праздников

Челнинские известия15:14

С 12 мая заинцам не нужно оформлять цифровые пропуска и справки от работодателей

Заинск-информ15:02

В Татарстане отменят пропуска для выхода из дома после майских праздников

Татар-информ14:43

В Татарстане с 12 мая отменяют пропуска для выхода из дома в режиме самоизоляции

ТАСС16:06
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Здоровье

Число выявленных случаев коронавируса в Приморье превысило 900

Общее число выявленных случаев коронавируса в Приморье превысило 900, за сутки вирус подтвержден у 51 пациента, сообщает правительство региона.
РИА Новости 20:49
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Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК 08:34
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Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

В экспертной среде все больше экономистов начинают думать, что в среднесрочной перспективе нас может ждать неизбежная девальвация рубля.
Banki-vrn.ru 18:55
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Политика

Климкин отказал России в праве отмечать день Победы

Россия не имеет права отмечает день Победы над нацизмом.
РИА Новости 21:03
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Происшествия

Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти

RT на русском 18:26
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Политика

Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции

Представитель вице-президента США Майка Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции, в понедельник он планирует быть в Белом доме, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:11
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
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Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
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Киберспорт

Nemiga вышла в плей-офф ESL One: Road to Rio по CS:GO

Nemiga вышла в четвертьфинал плей-офф турнира. Unique с пятью поражениями в пяти матчах заняла последнее место в группе и покинула турнир.
Cyber.sports.ru вчера в 12:56
Происшествия

В Екатеринбурге избили девушку-оператора комплекса фотофиксации

РЕН ТВ 14:26
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Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости 18:12
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Гаджеты

IPhone 12 Pro получит трехкратный оптический зум

Как ранее уже сообщалось, в 2020 году линейка флагманов будет представлена 4 моделями, среди которых iPhone 12 с экраном 5,4 и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.
Astera 11:43
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Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по военным Индии

В ответ на агрессивные действия военных Индии, войска КНР по индийским военным нанесли ракетный удар, что привело к уничтожению легкого бронеавтомобиля последних, а также ранению четырех человек.
Вечерний курьер 16:23
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Шоу-бизнес

Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми

Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Общество

Названы регионы, жители которых чаще всего нарушают режим самоизоляции

В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
РИА Новости 20:04
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Чили

RT на русском 20:30
Общество

В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая

Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 02:30
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Здоровье

Назван способ предотвратить пневмонию при коронавирусе

Врач Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при коронавирусе.
Свободная Пресса вчера в 00:14
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Здоровье

У детей нашли осложнения при коронавирусе

Трое детей в штате Нью-Йорк умерли от воспалительного синдрома. Есть предположение, что он связан с коронавирусом.
Om1.ru вчера в 23:00
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
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Экономика

Журналисты WSJ рассказали об огромных долгах Илона Маска

Маск якобы должен банкам более $500 млн и собирается продать недвижимость, чтобы рассчитаться с долгами.
News.ru 14:18
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Футбол

Христо Стоичков: «Без Гвардиолы „Барселона“ выиграла бы то же самое»

Месси и другие молодые люди уже начинали играть при нем. "Барса" выиграла бы то же самое с Пепом или без него.
Матч ТВ 17:33
Кино

Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили

Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
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Происшествия

Серфингист погиб после нападения акулы в Северной Калифорнии

Сакраменто, США, 10 мая 2020, 20:18 — REGNUM Серфингист погиб после нападения акулы в северной части американского штата Калифорния.
REGNUM 13:18
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Общество

Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая

Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец вчера в 23:42
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Общество

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости 09:03
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Общество

Эксперт объяснил, как безопасно начинать разговор по телефону

Начинать разговор по телефону можно с каких угодно слов – использование "алло" вместо "да" не имеет под собой реальных оснований с точки зрения безопасности от действий мошенников, однако ничего лишнего незнакомцам говорить не следует, рассказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.
ПРАЙМ 19:02
Единоборства

Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249

В главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном и стал обладателем пояса временного чемпиона организации в легком весе.
Вести.Ru 01:10
Политика

Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ).
Lenta.ru 20:19
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