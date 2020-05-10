Общество
REGNUMВ Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции». В рамках этого постановления не предусматривается пропускной режим для перемещения по территории республики с 12 мая.
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с чего всё началось
В Татарстане после майских праздников отменят пропуска для передвижения по республике. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» начальник отдела регистрации нормативных правовых актов и правового обеспечения деятельности Министерства юстиции РТ Эльмира Слепнева.Татар-информвчера в 14:43
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