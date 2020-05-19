Коронавирус
InkazanВ Татарстане число больных коронавирусом достигло 2,4 тысячи
Рядом с Татарстаном заболели еще 402 человека. Так, в Ульяновской области инфекцию нашли у 96 пациентов, в Башкортостане — у 92, в Чувашии — у 76.
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Общество
Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм
В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия 19 мая в 08:05
Происшествия
Под Ярославлем еще один медведь вышел к людям
Напомним, ранее молодой медведь напал на прохожего на окраине Ярославля. Мужчину спас таксист, отпугнувший зверя гудками и светом фар.
Российская газета 05:16
Хоккей
«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Гудачеком
Нижнекамск, Татария, 21 мая 2020, 12:38 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Либором Гудачеком.
REGNUM 05:38
Общество
Путин предложил начать ЕГЭ 29 июня
Президент России Владимир Путин предложил начать проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 29 июня.
РБК 07:59
Общество
Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня
В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
Наука
Создан бионический глаз, который позволит человеку видеть в темноте
Искусственное глазное яблоко регистрирует изменения в освещении быстрее, чем могут видеть человеческие глаза – в течение примерно 30-40 миллисекунд, а не 40-150 миллисекунд.
Evo-rus.com 03:33
Футбол
Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на продление контракта с московским клубом.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:22
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК вчера в 03:42
Общество
Россиянин предложил на Avito бесплатно забрать его ребёнка
Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина сообщила о появлении на площадке с объявлениями публикиации, автор которой предложил бесплатно забрать его сына.
Наша версия 07:28
Финансы
Курс рубля начал уверенно расти
В первую половину среды, 20 мая, курс рубля уверенно растет по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Lenta.ru вчера в 06:32
Гаджеты
Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X
Рекомендованная стоимость нового 10-ядерного Core i9-10900K составляет $488, тогда как в американской рознице его можно найти за $530.
3DNews 06:21
Общество
Гидрометцентр: Сроки возвращения тепла в Москву сдвинулись
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что погода в первый месяц лета будет вполне благоприятной.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
REGNUM 05:46
Экономика
Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговых льготах
"19 мая в Государственную Думу поступили поправки Правительства к законопроекту о поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, принятому в первом чтении 12 мая 2020 года", — сообщили в пресс-службе ГД.
Вести.Ru вчера в 03:41
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Газета.Ru 03:59
Общество
Татьяна Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
Здоровье
Число саратовских медиков с коронавирусом перевалило за сотню
В Саратовской области коронавирусом заболели более 100 медработников.
Четвертая Власть 06:23
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Здоровье
Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе
15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург вчера в 08:23
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятой в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
Авто
«АвтоВАЗ» представит 17 новых моделей к 2026 году
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня 19 мая в 08:54
Культура
Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен»
Сыгравшая главную роль в сериале «Бэтвумен» австралийская актриса Руби Роуз отказалась от дальнейшего участие в проекте.
Peterburg2.ru вчера в 14:59
Армия и оружие
Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
Lenta.ru вчера в 14:22
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 07:00
Политика
У пяти депутатов Госдумы обнаружили антитела к коронавирусу
Экспресс-тесты выявили антитела к коронавирусу у пяти депутатов Госдумы, о заболевании которых ранее не было известно.
РБК 07:48