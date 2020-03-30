С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

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