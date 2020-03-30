Коронавирус
РБКВ Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
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Армия и оружие
В России снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Газета, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны, сообщает, что борьба с вертолетами противника включена в программу боевой подготовки снайперов.
Гаджеты
Intel определился с анонсом настольных процессоров десятого поколения
Настольные процессоры Intel Core десятого поколения Comet Lake-S будут представлены 30 апреля, 29 марта сообщает информационный ресурс El Chapuzas Informatico.
Общество
«Ростех» разработал противовирусный комбинезон
«Ростех» разработал противовирусный комбинезон, сообщили в пресс-службе госкомпании.
Общество
С 1 апреля в России вырастут пенсии
Как стало известно, на 6,1% будут пересчитаны социальные пенсии жителей России.
Общество
В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
Космос
Новый китайский корабль для экипажа сможет состыковаться с МКС
Похоже, что космический корабль нового поколения, который Китай готовит к летным испытаниям этой весной, способен стыковаться с Международной космической станцией (МКС).
Общество
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции после коронавируса
«Кларенс-хаус подтвердил сегодня, что принц Уэльский посоветовался со своим врачом и теперь не находится в режиме самоизоляции», — говорится в сообщении.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
Режим самоизоляции ввели в Мурманской области из-за коронавируса
Режим самоизоляции уже ввели власти Москвы и Подмосковья. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы последовать их примеру.
Общество
Оперштаб сообщил о продлении режима самоизоляции для москвичей
В Москве режим самоизоляции из-за распространения коронавируса продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб.
Общество
Правительство России уточнило перечень товаров первой необходимости
Правительство России уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости, исключив из перечня табачные изделия и автомобильные запчасти.
Здоровье
Отказ от прививок БЦЖ связали с высокой смертностью от коронавируса
Ученые из Нью-йоркского технологического института связали скорость распространения и летальность коронавируса в разных странах с вакцинацией БЦЖ.
Общество
В Иванове уже 9 человек официально больны коронавирусом
На тематическом брифинге начальник регионального депздрава Артур Фокин отрапортовал, что в новосибирской лаборатории подтвердили еще два случая коронавируса.
Общество
Источник сообщил о квоте для возвращающихся из-за рубежа россиян
Отмечается, что глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в понедельник сообщил, что количество рейсов для вывоза россиян из-за рубежа с 31 марта будет сокращено.
Общество
Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области
Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
Футбол
Асенсио восстановился от травмы колена
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио полностью восстановился от травмы крестообразной связки колена.
Общество
Грузия ввела комендантский час из-за коронавируса
Власти Грузии приняли решение об ужесточении карантинных мер и введении комендантского часа на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.
Футбол
УЕФА обсудит вопрос переноса матчей на видеоконференции 1 апреля
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 1 апреля проведет видеоконференцию, в которой примут участие руководители национальных ассоциаций.
Авто
Китайский клон Toyota Land Cruiser продемонстрировали на видео
Фото — speedme Внедорожник Hengtian L4600 показали в Сети.
Космос
NASA готовит миссию по устранению приближающегося к Земле астероида
Аппарат для устранения астероида будет направлен к небольшой бинарной астероидной системе под названием Didymos (или 65803 Didymos).
Экономика
Болгария отложит переход на евро из-за коронавируса
Болгария из-за коронавируса отложила срок подачи заявления на присоединение к банковскому союзу и валютному механизму ERM II, более известному как "зал ожидания" еврозоны, на 2021 год, заявил телеканалу "Нова ТВ" управляющий Болгарским народным банком (БНБ) Димитр Радев.
Политика
Как в Госдуме отреагировали на идею построить базу НАТО в Мариуполе
Депутат Государственной Думы от Крыма Андрей Козенко считает неосуществимой предложенную на Украине идею по созданию военно-морской базы НАТО в Мариуполе.
Общество
Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч
Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии превысило отметку в 100 тысяч. Общее число летальных случаев — более 11,5 тысячи.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Армия и оружие
Турция готовит большую встречу боевиков в Идлибе
Под последним, естественно, подразумевается ситуация в провинции Идлиб: попытки боевиков сорвать российско-турецкие договоренности, а также участившиеся нападения на турецких военных.
Авто
Список функций авто, о которых не знает большинство водителей
Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде
Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
Экономика
В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Общество
В Волгограде приостанавливается работа общественного транспорта
В Волгограде и Волжском Волгоградской области с 1 по 5 апреля приостанавливается работа общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации региона.