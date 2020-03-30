Коронавирус

РБКРБКВ Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
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В Татарстане ввели режим самоизоляции

РИА Новости09:57

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

ТАСС11:09

В Татарстане ввели режим самоизоляции

Татар-информ10:29

«Порядок будет разработан в ближайшие день-два»: самоизоляция в Татарстане – главное

БИЗНЕС Online12:43

В Татарстане ввели режим тотальной самоизоляции: подробности

Inkazan10:42

В Татарстане введён режим самоизоляции для всех жителей

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Итоги дня: режим самоизоляции в Татарстане, мегамолл в Авиастрое, пожар на стройке в Казани

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Футбол

«Спартак» заинтересован в трансфере игрока «Краснодара» Сулейманова

Газета.Ru 13:19
Армия и оружие

В России снайперы научились сбивать вертолеты из засады

Газета, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны, сообщает, что борьба с вертолетами противника включена в программу боевой подготовки снайперов.
Военное дело вчера в 03:28
Гаджеты

Intel определился с анонсом настольных процессоров десятого поколения

Настольные процессоры Intel Core десятого поколения Comet Lake-S будут представлены 30 апреля, 29 марта сообщает информационный ресурс El Chapuzas Informatico.
ИА Красная Весна вчера в 16:55
Общество

«Ростех» разработал противовирусный комбинезон

«Ростех» разработал противовирусный комбинезон, сообщили в пресс-службе госкомпании.
Агентство Москва 03:45
Общество

С 1 апреля в России вырастут пенсии

Как стало известно, на 6,1% будут пересчитаны социальные пенсии жителей России.
Evo-rus.com 07:31
Общество

В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
Коммерсантъ 13:01
Космос

Новый китайский корабль для экипажа сможет состыковаться с МКС

Похоже, что космический корабль нового поколения, который Китай готовит к летным испытаниям этой весной, способен стыковаться с Международной космической станцией (МКС).
AstroNews.ru 13:15
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции после коронавируса

«Кларенс-хаус подтвердил сегодня, что принц Уэльский посоветовался со своим врачом и теперь не находится в режиме самоизоляции», — говорится в сообщении.
Известия 09:01
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Общество

Режим самоизоляции ввели в Мурманской области из-за коронавируса

Режим самоизоляции уже ввели власти Москвы и Подмосковья. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы последовать их примеру.
Телеканал 360° 03:23
Общество

Оперштаб сообщил о продлении режима самоизоляции для москвичей

В Москве режим самоизоляции из-за распространения коронавируса продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 11:25
Общество

Правительство России уточнило перечень товаров первой необходимости

Правительство России уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости, исключив из перечня табачные изделия и автомобильные запчасти.
Известия вчера в 22:40
Здоровье

Отказ от прививок БЦЖ связали с высокой смертностью от коронавируса

Ученые из Нью-йоркского технологического института связали скорость распространения и летальность коронавируса в разных странах с вакцинацией БЦЖ.
Рамблер 06:47
Общество

В Иванове уже 9 человек официально больны коронавирусом

На тематическом брифинге начальник регионального депздрава Артур Фокин отрапортовал, что в новосибирской лаборатории подтвердили еще два случая коронавируса.
SM News 05:55
Общество

Источник сообщил о квоте для возвращающихся из-за рубежа россиян

Отмечается, что глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в понедельник сообщил, что количество рейсов для вывоза россиян из-за рубежа с 31 марта будет сокращено.
News.ru 13:44
Общество

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
Екатеринбург-ТВ 10:03
Футбол

Асенсио восстановился от травмы колена

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио полностью восстановился от травмы крестообразной связки колена.
Матч ТВ 12:40
Общество

Грузия ввела комендантский час из-за коронавируса

Власти Грузии приняли решение об ужесточении карантинных мер и введении комендантского часа на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 10:28
Футбол

УЕФА обсудит вопрос переноса матчей на видеоконференции 1 апреля

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 1 апреля проведет видеоконференцию, в которой примут участие руководители национальных ассоциаций.
Матч ТВ 10:14
Авто

Китайский клон Toyota Land Cruiser продемонстрировали на видео

Фото — speedme Внедорожник Hengtian L4600 показали в Сети.
7 новостей 13:32
Космос

NASA готовит миссию по устранению приближающегося к Земле астероида

Аппарат для устранения астероида будет направлен к небольшой бинарной астероидной системе под названием Didymos (или 65803 Didymos).
Ридус 05:30
Экономика

Болгария отложит переход на евро из-за коронавируса

Болгария из-за коронавируса отложила срок подачи заявления на присоединение к банковскому союзу и валютному механизму ERM II, более известному как "зал ожидания" еврозоны, на 2021 год, заявил телеканалу "Нова ТВ" управляющий Болгарским народным банком (БНБ) Димитр Радев.
Интерфакс 08:42
Политика

Как в Госдуме отреагировали на идею построить базу НАТО в Мариуполе

Депутат Государственной Думы от Крыма Андрей Козенко считает неосуществимой предложенную на Украине идею по созданию военно-морской базы НАТО в Мариуполе.
РИА Новости Крым 28 марта в 12:01
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии превысило отметку в 100 тысяч. Общее число летальных случаев — более 11,5 тысячи.
Вести.Ru 12:43
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Армия и оружие

Турция готовит большую встречу боевиков в Идлибе

Под последним, естественно, подразумевается ситуация в провинции Идлиб: попытки боевиков сорвать российско-турецкие договоренности, а также участившиеся нападения на турецких военных.
Новостной фронт 14:08
Авто

Список функций авто, о которых не знает большинство водителей

Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
Автоновости дня вчера в 05:25
Энергетика

Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде

Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
Вести.Ru 13:15
Экономика

В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Газета.Ru 05:23
Общество

В Волгограде приостанавливается работа общественного транспорта

В Волгограде и Волжском Волгоградской области с 1 по 5 апреля приостанавливается работа общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации региона.
Коммерсантъ 13:46
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