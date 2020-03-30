Коронавирус

РБКРБКВ Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
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«Порядок будет разработан в ближайшие день-два»: самоизоляция в Татарстане – главное

БИЗНЕС Online12:43

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

ТАСС11:09

В Татарстане введён режим самоизоляции для всех жителей

НТР 2409:30

В Татарстане ввели режим самоизоляции

РИА Новости09:57

В Татарстане ввели режим тотальной самоизоляции: подробности

Inkazan10:42

В Татарстане ввели режим самоизоляции

Татар-информ10:29

Итоги дня: режим самоизоляции в Татарстане, мегамолл в Авиастрое, пожар на стройке в Казани

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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости 15:33
Общество

В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
Коммерсантъ 13:01
Футбол

Промес извинился за нарушение карантина

Soccer.ru 13:49
Здоровье

Врач рассказал о суперспособности коронавируса

Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин в интервью телеканалу RT рассказал об уникальном свойстве коронавирусов.
РИА Новости 12:40
Общество

Рошаль назвал правила безопасного похода в магазин в карантин

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль перечислил правила похода в магазин во время эпидемии.
МедиаПоток вчера в 05:28
Авто

5 брутальных внедорожников с пробегом не дороже 500 000 рублей

За вторую генерацию внедорожника с 6,0-литровым мотором придётся выложить 470 тыс. рублей.
Car.ru вчера в 12:44
Наука

У регуляторных РНК ищут контакты с ДНК

Новый метод поиска контактов между РНК и ДНК поможет лучше понять, как РНК влияет на активность генов.
Наука и жизнь 27 марта в 00:05
Общество

Сергей Собянин анонсировал новые ограничения в Москве

Накануне в Москве вступили силу ограничения на передвижения.
Говорит Москва 05:30
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Энергетика

Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде

Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
Вести.Ru 13:15
Здоровье

В Петербурге ещё две больницы начали принимать пациентов с пневмонией

В понедельник, 30 марта, стало известно, что в Петербурге ещё две больницы начали приём людей с внебольничными пневмониями.
Форпост Северо-Запад 06:16
Общество

«Яндекс» подсчитал, как калининградцы соблюдают режим самоизоляции

«Яндекс» разработал индекс самоизоляции, который строится на основе данных, полученных из приложений компании.
Калининград.Ru 11:09
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru 13:17
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Известия 11:58
Шоу-бизнес

Елена Беркова сообщила о своей беременности

Российская порноактриса Елена Беркова заявила о том, что ждёт ребёнка, выложив в "Инстаграме" фотографию, на которой держит в руке тест на беременность с двумя полосками.
Life.ru вчера в 21:30
Общество

Дмитрий Медведев призвал россиян не паниковать из-за коронавируса

Медведев опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видео, в котором назвал инфекцию реальной угрозой для каждого человека и всей цивилизации, однако призвал не поддаваться панике.
Вечерняя Москва вчера в 18:37
Экономика

В Госдуме не исключили льготы для пенсионеров по налогу на вклады

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил ввести 13-процентный налог на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более 1 млн рублей.
Национальная служба новостей 05:01
Политика

Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета

Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
REGNUM 09:47
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч

По последним данным, в Италии число случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось до 101 739, сообщили в Департаменте гражданской защиты.
НТВ 13:34
Авто

Россию ждёт массовый уход дилеров и автомобильных брендов

Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Тарантас Ньюс 11:46
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Энергетика

Нефтяные заводы в Северной Америке начали закрываться

Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод, который пошел на полную остановку оборудования находится в канадской провинции Ньюфаундленд.
Aobe.ru 12:42
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Происшествия

Из нидерландского музея похитили полотно Ван Гога

Полотно "Весенний сад" знаменитого нидерландского художника Винсента ван Гога похищено в ночь на 30 марта из музея "Зингер" в городе Ларене, сообщает Associated Press.
Интерфакс 10:26
Общество

Мурманский губернатор назвал причину заражения в регионе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал причину заражения в регионе.
Lenta.ru 15:10
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Общество

В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции

Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
REGNUM 09:22
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