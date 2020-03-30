Коронавирус
РБКВ Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
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Экономика
Кабмин составил список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса
Правительство сформировало список, куда вошли девять отраслей, сильнее всего пострадавшие от пандемии коронавируса, передает Forbes со ссылкой на документ, который был показан во время встречи Владимира Путина с предпринимателями.
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела до 23,37 доллара за баррель
Утром 30 марта нефть марки Brent обвалилась на 6,26% - до 23,37 доллара за баррель.
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки
Режим самоизоляции для всех вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Политика
Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обеспечить выполнение поручений, направленных на борьбу с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Певица Макарская переедет жить в деревню из-за огромных убытков
Певица Виктория Макарская рассказала о колоссальных убытках из-за отмены концертов на фоне коронавируса.
Здоровье
Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой
Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
Экономика
В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Общество
Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом
Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан, «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Авто
Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги»
Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.
Политика
Кадыров ответил на слухи о применении силы к нарушителям карантина
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с начала карантина из-за коронавируса в республике не было ни одного случая применения силы или грубого обращения к нарушителям карантина.
Общество
Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта
Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.
Общество
В сети появились первые обзоры и оценки Resident Evil 3 Remake
30 марта в 18:00 мск в сети появились первые рецензии на Resident Evil 3 Remake.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Общество
В Нью-Йорк прибыл плавучий госпиталь ВМС США Comfort
В США в Нью-Йорк прибыл корабль-госпиталь, рассчитанный на 1000 коек. Также он имеет 12 операционных палат.
Происшествия
В Москве на фоне карантина активизировались мошенники
В Останкинском районе Москвы молодые люди в форме с надписью "Охрана" потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание о якобы нарушении карантина, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Авто
Россию ждёт массовый уход дилеров и автомобильных брендов
Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Футбол
Украинец Калиниченко назвал самую влиятельную секту в России
Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко согласился, что в России вокруг красно-белых создается очень большая истерика, но она объяснима большой популярностью.
Общество
Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Общество
В Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов
Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения.
Общество
Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве
Из сообщения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом исчезла дата окончания действия режима полной самоизоляции.