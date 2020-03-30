Коронавирус

РБКРБКВ Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
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«Порядок будет разработан в ближайшие день-два»: самоизоляция в Татарстане – главное

БИЗНЕС Online12:43

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

ТАСС11:09

Итоги дня: режим самоизоляции в Татарстане, мегамолл в Авиастрое, пожар на стройке в Казани

Реальное время12:00

В Татарстане ввели режим самоизоляции

РИА Новости09:57

В Татарстане ввели режим тотальной самоизоляции: подробности

Inkazan10:42

В Татарстане введён режим самоизоляции для всех жителей

НТР 2409:30

В Татарстане ввели режим самоизоляции

Татар-информ10:29
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Экономика

Кабмин составил список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса

Правительство сформировало список, куда вошли девять отраслей, сильнее всего пострадавшие от пандемии коронавируса, передает Forbes со ссылкой на документ, который был показан во время встречи Владимира Путина с предпринимателями.
Mockva.ru 28 марта в 11:28
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
РБК 15:19
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Известия 11:58
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Энергетика

Нефть марки Brent подешевела до 23,37 доллара за баррель

Утром 30 марта нефть марки Brent обвалилась на 6,26% - до 23,37 доллара за баррель.
Московский Комсомолец 02:20
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки

Режим самоизоляции для всех вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.
Вести.Ru вчера в 13:16
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Политика

Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обеспечить выполнение поручений, направленных на борьбу с коронавирусом.
Известия 09:33
Шоу-бизнес

Певица Макарская переедет жить в деревню из-за огромных убытков

Певица Виктория Макарская рассказала о колоссальных убытках из-за отмены концертов на фоне коронавируса.
ФАН 05:09
Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости 15:33
Здоровье

Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой

Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
РИА Новости 15:47
Экономика

В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Газета.Ru 05:23
Общество

Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом

Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан, «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Известия 15:55
Авто

Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги»

Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.
Автоновости дня вчера в 08:50
Политика

Кадыров ответил на слухи о применении силы к нарушителям карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с начала карантина из-за коронавируса в республике не было ни одного случая применения силы или грубого обращения к нарушителям карантина.
РИА Новости 15:58
Общество

Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта

Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.
Радио Комсомольская правда 14:58
Общество

В сети появились первые обзоры и оценки Resident Evil 3 Remake

30 марта в 18:00 мск в сети появились первые рецензии на Resident Evil 3 Remake.
CyberSport.ru 11:56
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Общество

В Нью-Йорк прибыл плавучий госпиталь ВМС США Comfort

В США в Нью-Йорк прибыл корабль-госпиталь, рассчитанный на 1000 коек. Также он имеет 12 операционных палат.
ToDay News Ufa 14:15
Происшествия

В Москве на фоне карантина активизировались мошенники

В Останкинском районе Москвы молодые люди в форме с надписью "Охрана" потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание о якобы нарушении карантина, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 14:26
Авто

Россию ждёт массовый уход дилеров и автомобильных брендов

Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Тарантас Ньюс 11:46
Футбол

Украинец Калиниченко назвал самую влиятельную секту в России

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко согласился, что в России вокруг красно-белых создается очень большая истерика, но она объяснима большой популярностью.
ProstoProSport 13:01
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 16:15
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru 17:09
Общество

В Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов

Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения.
Парламентская газета 12:21
Общество

Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве

Из сообщения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом исчезла дата окончания действия режима полной самоизоляции.
РБК 12:04
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