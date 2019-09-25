Происшествия
РИА НовостиВ Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщил портал "Татарстан-24". Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил эту информацию. Отмечается, что пострадавшего с просьбой починить смартфон пригласила к себе его 22-летняя знакомая.
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с чего всё началось
В Следкоме прокомментировали резонансное дело об изнасиловании бугульминского студента двумя девушками
В Татарстане две представительницы прекрасного пола – 22-х и 32-х лет – обвиняются в изнасиловании 19-летнего знакомого. Шокирующий случай произошел в Бугульме 15 сентября. Барышни сначала вымогали у молодого человека деньги якобы за поврежденный телефон, а после – вдвоем над ним надругались.Татарстан-2403:55
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«Девки насилуют парней… Дожили!»: в Татарстане извращенки избили юношу и надругались над ним
Вечерняя Казаньвчера в 16:26
Две девушки надругались над молодым человеком в Бугульме из-за разбитого телефона
БИЗНЕС Onlineвчера в 10:41
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Здоровье
Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев
AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола вчера в 02:43
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Происшествия
Пропавшего под Тюменью младенца нашли мертвым
Пятимесячного Богдана, который пропал в городе Заводоуковск Тюменской области, нашли мертвым.
Известия 08:37
Авто
Nissan представил обновленный Patrol
Компания Nissan представила обновлённый Patrol.
Motor вчера в 07:42
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека
В ночь с 25 на 26 сентября в Москве произошел пожар на территории Измайловского кремля.
Вести.Ru 22:51
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Технологии
Разработчик назвал стоимость робота «Федора»
Взгляд.ру 15:01
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:10
Гаджеты
Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha
Инсайд-блогер, скрывающийся за псевдонимом Ice Universe, опубликовал в Сети концепт-арт смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, оснащенного экраном-водопадом.
OAnews вчера в 10:21
Политика
Зеленский назвал Трампа «великим наставником»
Президент Украины Владимир Зеленский во время июльского разговора с президентом США Дональдом Трампом признался, что перенял опыт американского лидера, чтобы его партия выиграла в парламентских выборах и назвал его «великим наставником».
Rambler News Service 11:41
Космос
Россия запустит на орбиту Земли два микроспутника «Танюша» в 2019 году
МКА Танюша -5, -6 с позывными сигналами (RS10S, RS11S) будут запущены с территории России в 2019 году.
Версия.Инфо 21:28
Авто
Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ
Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 05:36
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-15» перешел на МКС
Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15" в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки, астронавта NASA Джессики Меир и первого в истории астронавта ОАЭ Хазаа аль-Мансури перешел на борт Международной космической станции (МКС).
ТАСС 18:15
Происшествия
Малайзийские власти скрыли тайну о крушении MH370, считает эксперт
Малайзийские власти могли скрывать информацию, связанную с исчезновением MH370.
ПолитРоссия вчера в 04:39
Политика
США введут санкции против Китая из-за иранской нефти
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона решила ввести санкционные меры против Китая из-за транспортировки иранской нефти.
Газета.Ru 21:06
Политика
Лавров предложил возобновить авиасообщение с Грузией
Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии.
Интерфакс 15:04
Политика
Зеленский рассказал о подключении США к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подключение США к «нормандскому формату» на данный момент не планируется.
Известия вчера в 18:29
Экономика
Томская облдума увеличит прожиточный минимум пенсионера
Депутаты Законодательной думы Томской области на очередном собрании в четверг введут налоговые льготы для компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Томск", увеличат прожиточный минимум пенсионера в регионе на 2020 год, а также подведут итоги конкурса "Читаем всей семьей", сообщается на сайте областной думы.
РИА Томск 21:14
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Политика
Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине
Ранее Трамп поставил ультиматум по помощи Украине. Также глава Украины Владимир Зеленский признал правоту Трампа на 1000%.
Газета.Ru 21:43
Общество
Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья
iReactor вчера в 14:42
Футбол
«Локомотив» вылетел из Кубка России по футболу
Футболисты "Балтики" в серии послематчевых пенальти обыграли московский "Локомотив" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.
Интерфакс-Спорт 17:26
Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00