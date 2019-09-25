В Татарстане две представительницы прекрасного пола – 22-х и 32-х лет – обвиняются в изнасиловании 19-летнего знакомого. Шокирующий случай произошел в Бугульме 15 сентября. Барышни сначала вымогали у молодого человека деньги якобы за поврежденный телефон, а после – вдвоем над ним надругались.

с чего всё началось

В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщил портал "Татарстан-24". Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил эту информацию. Отмечается, что пострадавшего с просьбой починить смартфон пригласила к себе его 22-летняя знакомая.

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Здоровье Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.

Политика Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Общество Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.

Происшествия Пропавшего под Тюменью младенца нашли мертвым Пятимесячного Богдана, который пропал в городе Заводоуковск Тюменской области, нашли мертвым.

Авто Nissan представил обновленный Patrol Компания Nissan представила обновлённый Patrol.

Происшествия В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека В ночь с 25 на 26 сентября в Москве произошел пожар на территории Измайловского кремля.

Политика Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.

Гаджеты Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha Инсайд-блогер, скрывающийся за псевдонимом Ice Universe, опубликовал в Сети концепт-арт смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, оснащенного экраном-водопадом.

Политика Зеленский назвал Трампа «великим наставником» Президент Украины Владимир Зеленский во время июльского разговора с президентом США Дональдом Трампом признался, что перенял опыт американского лидера, чтобы его партия выиграла в парламентских выборах и назвал его «великим наставником».

Космос Россия запустит на орбиту Земли два микроспутника «Танюша» в 2019 году МКА Танюша -5, -6 с позывными сигналами (RS10S, RS11S) будут запущены с территории России в 2019 году.

Авто Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.

Космос Экипаж корабля «Союз МС-15» перешел на МКС Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15" в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки, астронавта NASA Джессики Меир и первого в истории астронавта ОАЭ Хазаа аль-Мансури перешел на борт Международной космической станции (МКС).

Политика США введут санкции против Китая из-за иранской нефти Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона решила ввести санкционные меры против Китая из-за транспортировки иранской нефти.

Политика Лавров предложил возобновить авиасообщение с Грузией Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии.

Политика Зеленский рассказал о подключении США к «нормандскому формату» Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подключение США к «нормандскому формату» на данный момент не планируется.

Экономика Томская облдума увеличит прожиточный минимум пенсионера Депутаты Законодательной думы Томской области на очередном собрании в четверг введут налоговые льготы для компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Томск", увеличат прожиточный минимум пенсионера в регионе на 2020 год, а также подведут итоги конкурса "Читаем всей семьей", сообщается на сайте областной думы.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк составила завещание Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.

Политика Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине Ранее Трамп поставил ультиматум по помощи Украине. Также глава Украины Владимир Зеленский признал правоту Трампа на 1000%.

Футбол «Локомотив» вылетел из Кубка России по футболу Футболисты "Балтики" в серии послематчевых пенальти обыграли московский "Локомотив" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.