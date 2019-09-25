Происшествия
РИА НовостиВ Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщил портал "Татарстан-24". Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил эту информацию. Отмечается, что пострадавшего с просьбой починить смартфон пригласила к себе его 22-летняя знакомая.
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с чего всё началось
В Следкоме прокомментировали резонансное дело об изнасиловании бугульминского студента двумя девушками
В Татарстане две представительницы прекрасного пола – 22-х и 32-х лет – обвиняются в изнасиловании 19-летнего знакомого. Шокирующий случай произошел в Бугульме 15 сентября. Барышни сначала вымогали у молодого человека деньги якобы за поврежденный телефон, а после – вдвоем над ним надругались.Татарстан-2403:55
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Две девушки надругались над молодым человеком в Бугульме из-за разбитого телефона
БИЗНЕС Onlineвчера в 10:41
«Девки насилуют парней… Дожили!»: в Татарстане извращенки избили юношу и надругались над ним
Вечерняя Казаньвчера в 16:26
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Virtus.pro выпустила фильм о выступлении состава по Dota 2 на The International 2019.
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Стало известно, по кому ударит стенограмма Трампа
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Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
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В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
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Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
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Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
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У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
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«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
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Шойгу обозначил главную угрозу для России
По мнению Шойгу, именно непредсказуемость и безответственность США представляют для РФ главную угрозу, но «не только для России».
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