Происшествия
РИА НовостиВ Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщил портал "Татарстан-24". Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил эту информацию. Отмечается, что пострадавшего с просьбой починить смартфон пригласила к себе его 22-летняя знакомая.
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с чего всё началось
В Следкоме прокомментировали резонансное дело об изнасиловании бугульминского студента двумя девушками
В Татарстане две представительницы прекрасного пола – 22-х и 32-х лет – обвиняются в изнасиловании 19-летнего знакомого. Шокирующий случай произошел в Бугульме 15 сентября. Барышни сначала вымогали у молодого человека деньги якобы за поврежденный телефон, а после – вдвоем над ним надругались.Татарстан-2403:55
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«Девки насилуют парней… Дожили!»: в Татарстане извращенки избили юношу и надругались над ним
Вечерняя Казаньвчера в 16:26
Две девушки надругались над молодым человеком в Бугульме из-за разбитого телефона
БИЗНЕС Onlineвчера в 10:41
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Сериал «Чернобыль» получил премию «Эмми»
RuNews24.ru 23 сентября в 02:07
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Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.
РИА Новости 16:19
Экономика
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В марте 2017 года генеральный директор завода Максим Шкадов заявлял, что акции смоленского завода может купить исключительно «стратегический инвестор», которым в России, по его мнению, является лишь АЛРОСА.
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Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
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Авто
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В Нальчике выставили на продажу уникальный полноприводный пикап на базе «Волги».
Автоновости дня вчера в 06:43
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Заб.Ру 23 сентября в 19:30
Политика
ЦИК признал работу избиркома Петербурга неудовлетворительной
Центризбирком России признал неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга при проведении муниципальных выборов в единый день голосования 8 сентября.
Радио Маяк 07:51
Экономика
Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года
Согласно документу, который опубликован в среду на портале проектов правовых актов, основная часть расходов российского военного ведомства будет направлена на обеспечение национальной обороны - в 2020 году на эти цели уйдет 1,056 трлн рублей.
ТАСС 14:04
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Зеленский уточнил, что это был очень краткий разговор, когда они стояли в очереди.
РБК 19:32
Экономика
Греф заявил, что подобные МВФ организации должны умереть
Организации наподобие Международного валютного фонда (МВФ) должны умереть, поскольку неэффективны, заявил глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе организации ИНТОСАИ.
РИА Новости 06:07
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Газета.Ru 12:23
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Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Происшествия
Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»
Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК вчера в 13:35
Футбол
«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России
По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ.
Российская газета 17:49
Футбол
Глава «Баварии» пригрозил сборной Германии бойкотом из-за Нойера
Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнесс выступил в защиту вратаря клуба Мануэля Нойера, передает Sport Bild.
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Своему избраннику, 56-летнему миллиардеру Владиславу Доронину модель родила ребенка еще месяц назад, но рассекретила это лишь сейчас.
Летидор 14:12
Политика
Путин и Мадуро обсудят ситуацию в Венесуэле
Газета.Ru 01:16
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Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья
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Торт на свадьбе Богомолова и Собчак оказался бутафорским
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В Кирове подросток планировал массовое убийство в школе
Трагедию удалось предотвратить. В Кирове подросток планировал массовое убийство в школе.
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Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Политика
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Происшествия
Экс-глава эстонского филиала Danske Bank найден мертвым
Полиция Эстонии обнаружила тело бывшего главы эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:26
Происшествия
Суд арестовал генерала МВД Мельникова
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Футбол
Головин оформил дубль в матче с «Ниццей»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль в матче седьмого тура чемпионата Франции против «Ниццы».
ProstoProSport вчера в 16:38