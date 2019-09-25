В Татарстане две представительницы прекрасного пола – 22-х и 32-х лет – обвиняются в изнасиловании 19-летнего знакомого. Шокирующий случай произошел в Бугульме 15 сентября. Барышни сначала вымогали у молодого человека деньги якобы за поврежденный телефон, а после – вдвоем над ним надругались.

с чего всё началось

В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщил портал "Татарстан-24". Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил эту информацию. Отмечается, что пострадавшего с просьбой починить смартфон пригласила к себе его 22-летняя знакомая.

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

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