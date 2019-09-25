Происшествия
РИА НовостиВ Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщил портал "Татарстан-24". Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил эту информацию. Отмечается, что пострадавшего с просьбой починить смартфон пригласила к себе его 22-летняя знакомая.
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с чего всё началось
В Следкоме прокомментировали резонансное дело об изнасиловании бугульминского студента двумя девушками
В Татарстане две представительницы прекрасного пола – 22-х и 32-х лет – обвиняются в изнасиловании 19-летнего знакомого. Шокирующий случай произошел в Бугульме 15 сентября. Барышни сначала вымогали у молодого человека деньги якобы за поврежденный телефон, а после – вдвоем над ним надругались.Татарстан-2403:55
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«Девки насилуют парней… Дожили!»: в Татарстане извращенки избили юношу и надругались над ним
Вечерняя Казаньвчера в 16:26
Две девушки надругались над молодым человеком в Бугульме из-за разбитого телефона
БИЗНЕС Onlineвчера в 10:41
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Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
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Промес оформил хет-трик в матче с «Фортуной»
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Для демонстрации возможностей авторы в динамике зафиксировали процесс движения воды в почве с временным разрешением в полторы секунды, однако потенциал метода намного шире, пишут ученые в журнале Optics Express.
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Глава «Баварии» пригрозил сборной Германии бойкотом из-за Нойера
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Скончался адвокат Кокорина Андрей Ромашов
Известный российский адвокат Андрей Ромашов скончался на своей даче в Московской области, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет
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