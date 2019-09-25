Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщил портал "Татарстан-24". Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил эту информацию. Отмечается, что пострадавшего с просьбой починить смартфон пригласила к себе его 22-летняя знакомая.
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с чего всё началось

В Следкоме прокомментировали резонансное дело об изнасиловании бугульминского студента двумя девушками

В Татарстане две представительницы прекрасного пола – 22-х и 32-х лет – обвиняются в изнасиловании 19-летнего знакомого. Шокирующий случай произошел в Бугульме 15 сентября. Барышни сначала вымогали у молодого человека деньги якобы за поврежденный телефон, а после – вдвоем над ним надругались.
Татарстан-2403:55

Подробнее о событии

Двух подруг, которые надругались над парнем в Бугульме и сняли это на видео, арестовали

Татар-информ12:05

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

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В Следкоме прокомментировали резонансное дело об изнасиловании бугульминского студента двумя девушками

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БИЗНЕС Onlineвчера в 10:41

Девушки надругались над бугульминцем из-за разбитого iPhone

Kazanfirst.ruвчера в 10:21

В Бугульме две девушки изнасиловали парня и вымогали у него деньги

Регион onlineвчера в 06:39
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 21:43, Вашингтон
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О недостаточной помощи европейских стран Украине Трамп говорил и в преддверии 74-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая стартовала на этой неделе.
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Для демонстрации возможностей авторы в динамике зафиксировали процесс движения воды в почве с временным разрешением в полторы секунды, однако потенциал метода намного шире, пишут ученые в журнале Optics Express.
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Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 23 сентября в 08:51
Здоровье

Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет

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