Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщил портал "Татарстан-24". Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил эту информацию. Отмечается, что пострадавшего с просьбой починить смартфон пригласила к себе его 22-летняя знакомая.
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с чего всё началось

В Следкоме прокомментировали резонансное дело об изнасиловании бугульминского студента двумя девушками

В Татарстане две представительницы прекрасного пола – 22-х и 32-х лет – обвиняются в изнасиловании 19-летнего знакомого. Шокирующий случай произошел в Бугульме 15 сентября. Барышни сначала вымогали у молодого человека деньги якобы за поврежденный телефон, а после – вдвоем над ним надругались.
Татарстан-2403:55

Подробнее о событии

Двух подруг, которые надругались над парнем в Бугульме и сняли это на видео, арестовали

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В РТ две девушки изнасиловали парня интим-игрушкой, сняв все на видео

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Девушки надругались над бугульминцем из-за разбитого iPhone

Kazanfirst.ruвчера в 10:21

В Следкоме прокомментировали резонансное дело об изнасиловании бугульминского студента двумя девушками

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В Бугульме две девушки изнасиловали парня и вымогали у него деньги

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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:02, Вашингтон
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В ходе своей работы ученые из Университета Юго-Западной Луизианы и Филдовского музея естественной истории исследовали 51 череп крокодилов вида Crocodylus novaeguineae, анализируя различия между особями, жившими в северной и южной частях Новой Гвинеи.
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