Республиканский оперативный штаб вносит коррективы в систему СМС-пропусков из-за злоупотребления сервисом некоторыми гражданами. Теперь оформить пропуск по ряду целей можно будет только несколько раз в неделю или в месяц.

с чего всё началось

Власти Татарстана изменили правила для получения цифрового пропуска, введенного на период самоизоляции на фоне пандемии коронавируса, сократив число разрешений на выход из дома по ряду целей.

В Татарстане изменили правила для получения цифрового пропуска

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