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URA.RuВ Татарстане не поддержали поправку Путина о главном народе
Муфтий отметил, что русские являются в России самой многочисленным народом и титульной нацией. Однако, он обратил внимание на то, что в стране живут и другие коренные народы. В это же время митрополит Казанский и Татарстанский Феофан поддержал поправку о государствообразующем народе.
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Муфтий Татарстана выступил против государствообразующего русского народа в Конституции
Казанский репортер07:20
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