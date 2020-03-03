Муфтий отметил, что русские являются в России самой многочисленным народом и титульной нацией. Однако, он обратил внимание на то, что в стране живут и другие коренные народы. В это же время митрополит Казанский и Татарстанский Феофан поддержал поправку о государствообразующем народе.

В Татарстане не поддержали поправку Путина о главном народе

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