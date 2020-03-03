Политика

URA.RuURA.RuВ Татарстане не поддержали поправку Путина о главном народе

Муфтий отметил, что русские являются в России самой многочисленным народом и титульной нацией. Однако, он обратил внимание на то, что в стране живут и другие коренные народы. В это же время митрополит Казанский и Татарстанский Феофан поддержал поправку о государствообразующем народе.
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Муфтий РТ выступил против поправки в Конституцию о государствообразующем народе

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Муфтий Татарстана выступил против поправки о государствообразующем народе

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В Госдуме ответили муфтию Татарстана на критику «русской статьи» в Конституции

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Муфтий Татарстана высказался против поправки об образующем государство народе

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Муфтий Татарстана выступил против государствообразующего русского народа в Конституции

Казанский репортер07:20

Муфтий Татарстана выступил против поправки к Конституции о государствообразующем народе

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В Забайкалье подросток застрелил отца

Подросток в Забайкалье подозревается в убийстве отца, возбуждено уголовное дело.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
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Жириновский предложил ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе

"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, (нужно) временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса ", - сказал Жириновский журналистам.
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Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш

Телеканал 360° вчера в 13:35
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Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
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Ситуация вокруг первого официально признанного случая заболевания коронавирусом COVID-19 на Украине «полностью контролируется», 3 марта заявила глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.
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Little Big поедет на «Евровидение» от России

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Суд перевел Израйлита под домашний арест

Смольнинский суд Петербурга перевел под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бывшего руководителя и совладельца ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, рассказала «Ведомостям» адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.
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Происшествия

Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми

Интерфакс 02:54
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Xiaomi представит смартфон Redmi Note 9 Pro

Что касается даты премьеры Redmi Note 9, то компания представит его 12 марта.
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Экстракт шафрана помог при бессоннице

Австралийские ученые под руководством Адриана Лопрести (Adrian Lopresti) из Университета Мердока проверили эффективность экстракта шафрана в терапии бессонницы.
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Происшествия

Вымогатели шантажировали российских бизнесменов видео их изнасилований

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела участников преступной группы, которые похищали бизнесменов, насиловали их и затем вымогали деньги, шантажируя компрометирующим видео.
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Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
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Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой

Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
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Бывший глава ДНР стал мэром Элисты несмотря на протесты

Бывшего главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова назначили главой города Элиста несмотря на многочисленные протесты российских калмыков.
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Энтони Джошуа: «Ничто не помешает мне победить Пулева»

Бой Джошуа – Пулев состоится 20 июня в Лондоне на футбольном стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». Джошуа подтвердил дату боя с Пулевым.
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Биатлонистка Зайцева в суде заявила, что никогда не принимала допинг

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Экономика

АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

Новый подход к взысканию активов у беглых банкиров одобрил совет директоров АСВ, рассказывал в прошлом месяце первый заместитель генерального директора агентства Андрей Мельников.
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Армия и оружие

Шойгу рассказал, сколько женщин служит в российской армии

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Дерипаска подал в суд на Навального

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
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Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

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Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru 03:50
Политика

Границу Турции и Греции пересекли более 130-ти тысяч нелегалов

Греция, безусловно, нуждается в поддержке, - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Общество

Абрамович погасил долги Достоевского

«Во время своего визита в популярное заведение Абрамович якобы покрыл долг и попросил убрать табличку», — передает телеканал.
URA.Ru вчера в 10:59
Армия и оружие

Украинская разведка выяснила предназначение Крыма

Разведчики пояснили, для чего Россией используется полуостров. Украинская разведка выяснила предназначение Крыма.
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«Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens

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Российские аптеки предупредили о подорожании лекарств

Лекарства в России могут подорожать на 5-15 процентов, сообщает газета «Ведомости».
Lenta.ru 07:44
Политика

Путин рассказал о пользе несистемной оппозиции

Президент России Владимир Путин, заявил, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь страны.
Газета.Ru 02:57
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