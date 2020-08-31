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Московский Комсомолец Тула
Московский Комсомолец Тула

В Тульской области оборот розничной торговли снизился на 5,6%

Оборот розничной торговли в I полугодии 2020 года на 1 жителя в Тульской области составил 98,7 тысяч рублей. Это на 5,6% меньше, чем за этот же период в прошлом году. Доля в общероссийском обороте составила 1%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

По данным Росстата, в первом полугодии оборот розничной торговли в Российской Федерации снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4 процента, тогда как, например, промышленное производство снизилось на 3,5 процента, а ВВП, по предварительной оценке – на 3,6 процента.
РИА Новости17:08
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Уральцы стали лидерами по закупкам в пандемию

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Власти Томской области объяснили лучший в России показатель роста розничной торговли

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Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Life.ru18:18

Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине

Один из свидетелей защиты Михаила Ефремова заявил, что видел, как "высокий мужчина в бейсболке" садился на заднее сиденье автомобиля актера, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.
Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине
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На Ленинградской АЭС запустили ядерный реактор нового энергоблока

«На Ленинградской АЭС (входит в состав электроэнергетического дивизиона Росатома) стартовал заключительный этап физического пуска новейшего энергоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200», — отметили в компании.
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Все версии iPhone 12 получат 12-мегапиксельные камеры

Сообщается, что все четыре модели iPhone 12 будут иметь широкоугольный объектив с 7 линзами, что приведёт к меньшим искажениям изображения. iPhone 12 и iPhone 12 Max, скорее всего, будут поставляться с двойной основной камерой и без сканера LiDAR. iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут оснащены тройной основной камерой со сканером LiDAR, как у iPad Pro 2020.
MobiDevices05:13
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Корпорация Samsung запустила производство новейших чипов памяти

Массовое производство первых в отрасли 16-гигабитных чипов мобильной памяти DRAM LPDDR5 запустил южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics на производственной линии в городе Пхёнтхэке, сообщает 30 августа пресс-служба корпорации.
ИА Красная Веснавчера в 07:13
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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Россия высылает трех словацких дипломатов

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru05:50
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Названа сумма гонорара адвоката Ефремова

Адвокат стороны обвинения по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина заявила, что сумма гонорара юриста стороны защиты Эльмана Пашаева должна составлять не менее 10 миллионов рублей.
Live2406:22
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Около 40% компаний не могут выполнить отложенные платежи в бюджет

Около 40% российских предпринимателей не смогут в конце года выплатить в бюджет отложенные государством социальные платежи и налоги, следует из августовского опроса экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.
Вести.Ru05:24
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