В Тульской области оборот розничной торговли снизился на 5,6%
Оборот розничной торговли в I полугодии 2020 года на 1 жителя в Тульской области составил 98,7 тысяч рублей. Это на 5,6% меньше, чем за этот же период в прошлом году. Доля в общероссийском обороте составила 1%.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли
По данным Росстата, в первом полугодии оборот розничной торговли в Российской Федерации снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4 процента, тогда как, например, промышленное производство снизилось на 3,5 процента, а ВВП, по предварительной оценке – на 3,6 процента.
РИА Новости17:08
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