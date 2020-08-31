В Тульской области оборот розничной торговли снизился на 5,6%

ИрСити 25

Оборот розничной торговли в I полугодии 2020 года на 1 жителя в Тульской области составил 98,7 тысяч рублей. Это на 5,6% меньше, чем за этот же период в прошлом году. Доля в общероссийском обороте составила 1%.