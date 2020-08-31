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Коммерсантъ Казань
Коммерсантъ Казань

В Татарстане оборот розничной торговли упал на 8,4%

Оборот розничной торговли в Татарстане в первом полугодии 2020 года упал на 8,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Среди регионов РФ по обороту розницы республика заняла 65-е место. Исследование провело РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

По данным Росстата, в первом полугодии оборот розничной торговли в Российской Федерации снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4 процента, тогда как, например, промышленное производство снизилось на 3,5 процента, а ВВП, по предварительной оценке – на 3,6 процента.
РИА Новости17:08
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Ёлдаш

Обороты розничной торговли в Дагестане в период пандемии упали на более 14%

Ёлдаш03:01
Российская газета

Названы российские регионы-лидеры по обороту розничной торговли

Российская газета02:27
URA.Ru

Уральцы стали лидерами по закупкам в пандемию

URA.Ru20:01
РИА Новости

Якутия направила более миллиарда рублей на поддержку бизнеса

РИА Новости02:19
ПРАЙМ

Власти Томской области объяснили лучший в России показатель роста розничной торговли

ПРАЙМ00:00
Газета.Ru

Томская область стала лидером по обороту розничной торговли

Газета.Ru01:57
Life.ru

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Life.ru18:18

Бурение в Черном море могло обойтись «Роснефти» в $130 млн

Бурение в Черном море могло обойтись "Роснефти" в $130 млн Как стало известно "Ъ", "Роснефть" в условиях санкций сама покрыла издержки совместных предприятий по разработке шельфа с итальянской Eni, хотя в 2013 году заявляла, что расходы на геологоразведку будет нести партнер.
Коммерсантъ17:59
8

Абэ обсудил с Путиным ситуацию вокруг Курильских островов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, объявивший на прошлой неделе о решении уйти в отставку, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и подтвердил намерение Токио продолжать диалог с Москвой для разрешения вопроса вокруг Курильских островов и заключения мирного договора между странами, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости04:39
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Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице

В феврале 2020 года Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, постановив взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода.
Инфорос03:22
8

34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
ToDay News Ufaвчера в 14:25
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России пообещали катастрофу с налогами

Глава центра, директор Института экономики роста имени Столыпина Анастасия Алехнович отметила, что программы господдержки, которые пообещали компаниям (кредиты на зарплату, отсрочка налогов), позволили многим из них пережить кризис.
Lenta.ru03:04
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