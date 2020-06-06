С 8 июня в Татарстане отменяется обязательное ношение масок на улице. Средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – по-прежнему необходимо надевать в магазинах, транспорте и такси. Соответствующее решение опубликовано в постановлении за подписью Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

В Татарстане отменяется ношение масок на улице

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