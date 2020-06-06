Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице

Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе. Об этом в субботу, 6 июня, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
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Власти Татарстана разрешили находиться в общественных местах без маски

НТР 2412:41

В Татарстане обновили правила ношения масок и перчаток

Kazanfirst.ru08:38

В Татарстане отменили ношение масок на улице

Республика Татарстан10:10

В Татарстане разрешили находиться в общественных местах без маски

Татар-информ09:40

Власти РТ отменили масочный режим в общественных местах. Новые послабления

БИЗНЕС Online08:41

В Татарстане снимут ряд ограничений по коронавирусу

РИА Новости10:34

Власти Татарстана разрешили не пользоваться масками в общественных местах

Реальное время08:34
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Фигурное катание

Плющенко показал видео тренировки Трусовой на льду в Кисловодске

Metaratings 16:30
Общество

В Роскачестве назвали самые опасные продукты

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Боксер Беринчик заявил, что Крым не вернется Украине

Известный украинский боксер Денис Беринчик констатировал, что Крым является российской территорией.
РИА Новости Крым 09:43
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Политика

США решили тайно сократить численность своих войск в Германии

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия 16:50
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Общество

Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник вчера в 08:21
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Авто

Назван полный список изменений обновленной Lada Largus

Чтобы порадовать своих поклонников, производитель и эксперты еще раз перечислили полный список изменений, предусмотренных для популярной модели.
Car.ru вчера в 08:45
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Общество

В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок

Руководитель всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что организация изменила рекомендации по ношению масок и перчаток.
Профиль 01:26
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Политика

МИД опубликует подборку «наставлений» США по демократии

Министерство иностранных дел России опубликует подборку о том, как США в последние 10 лет "учили весь мир демократии", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 15:43
Политика

Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии

За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
Известия 17:36
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
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Армия и оружие

Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания

Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России.
Lenta.ru 16:59
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей

Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ 04 июня в 14:52
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Здоровье

В России зарегистрировали еще один препарат для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России зарегистрировало второй препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru 05:11
Общество

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Интерфакс 17:35
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
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Наука

В MIT придумали простой метод производства графена без брака

Новый простой метод конвейерного производства больших листов графена меньше нанометра толщиной разработали в Массачусетском технологическом институте (MIT), 5 июня сообщает пресс-служба учебного заведения.
ИА Красная Весна 15:47
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Происшествия

В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО

REGNUM 11:08
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Происшествия

Семилетняя девочка нацарапала снежинки на 37 машинах на 2,3 млн рублей

Сумма ущерба составляет около 30 тысяч евро, в российском эквиваленте примерно 2,3 млн рублей.
Народные новости 07:38
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Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
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Кино

Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»

Поклонники обнаружили отсылку к оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэма Рэйми в одной из сцен мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".
Народные новости 08:41
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Общество

Бэнкси посвятил протестам в США картину

Художник Бэнкси, работающий анонимно, опубликовал на своей странице в Instagram картину, посвященную протестам в Соединенных штатах Америки.
Московский Комсомолец 09:44
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Наука

Обнаружены следы двух ранее неизвестных извержений в Йеллоустоуне

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Космос

О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые

Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа.
Live24 04 июня в 02:16
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Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями

«У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
RuNews24.ru 06:26
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества

"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости вчера в 03:53
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Общество

Вильфанд предупредил о переменчивом лете в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода этим летом в России будет переменчивой, жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми.
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 11:48
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Политика

Путин распорядился создать национальную базу генетической информации

Президент России Владимир Путин распорядился создать национальную базу генетической информации.
Известия 12:37
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Здоровье

В Ивановской области за сутки заболели коронавирусом 125 человек

Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составило 2322 человека.
RuNews24.ru вчера в 05:12
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