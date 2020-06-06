Коронавирус
ИзвестияВ Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе. Об этом в субботу, 6 июня, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
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Общество
Билл Гейтс прокомментировал сообщения о «чипировании» населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал конспирологическую теорию, согласно которой он якобы планирует ввести массовое чипирование населения через вакцинацию.
RT на русском 04 июня в 20:44
Политика
Военный госпиталь по поручению Путина развернули в Чите
Подразделения материально-технического обеспечения Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина развернули в Чите военный госпиталь, в котором будут лечить зараженных коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Забайкальского края.
ТАСС 05:54
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии
Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
Происшествия
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских за то, что они сбили с ног пожилого мужчину, сообщает местный телеканал WIVB.
РИА Новости вчера в 20:37
Музыка
Чонгук из BTS выпустил сольную песню «Still with you»
Южнокорейский певец и участник K-pop группы BTS разместил на платформе SoundCloud сольную песню "Still with you", сообщает Soompi.
РИА Новости 18:13
Авто
Продажи новых автомобилей в России в мае упали на 52 процента
В мае 2020 года в России вновь упали продажи новых автомобилей.
За рулем Кубань 04 июня в 07:37
Происшествия
Замкомиссара полиции Нью-Йорка взял на себя вину за мародерство в городе
Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка по разведке и борьбе с терроризмом Джон Миллер взял на себя вину за мародерство и грабежи в Нью-Йорке во время протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 18:43
Транспорт
Туман заставил самолеты задержать посадку в Пулково
Минимум пять самолетов задержались с посадкой в петербургском аэропорту Пулково из-за погодных условий в начале ночи 7 июня.
Мойка78 18:16
Футбол
ПФЛ выплатит всем клубам лиги по 65 тыс. рублей
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) выплатит каждому клубу по 65 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Андрей Соколов.
ТАСС Спорт 08:06
Общество
Мессенджер Telegram снова заработал после сбоя
Москва, 7 июня 2020, 01:35 — REGNUM После сбоя в целом ряде стран мессенджер Telegram по-прежнему работает нестабильно.
REGNUM 18:35
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Lenta.ru вчера в 14:45
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском 14:27
Происшествия
В Забайкалье за сутки выявили 64 случая коронавируса
Количество случаев коронавируса в Забайкальском крае за сутки составило 64, с момента начал пандемии зафиксирован 1321 случай, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 03 июня в 23:55
Политика
Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу
Ранее 5 июня Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших.
РБК 19:29
Происшествия
После перестрелки во Владикавказе завели уголовное дело
Правоохранители Республики Северная Осетия – Алания завели уголовное дело по факту перестрелки, произошедшей в городе Владикавказе.
Регион online 12:26
Политика
Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии
За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
Известия 17:36
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 18:35
Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Здоровье
В Минздраве рассказали о переломе ситуации с коронавирусом в РФ
Ситуацию с коронавирусом в стране удалось переломить, заявил заместитель главы ведомства в ходе круглого стола "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".
Экономика сегодня вчера в 13:40
Здоровье
Объяснено первое место Великобритании по числу смертей от коронавируса
Эксперты назвали несколько причин, по которым Великобритания находится на первом месте по числу летальных исходов от коронавируса, сообщает Sky News.
Live24 06:50
Экономика
Минсельхоз увидел риск нехватки зерна в России
В Минсельхозе прорабатывается вопрос о создании стабилизационного фонда зерна, который позволит обеспечить перерабатывающие предприятия страны необходимым объемом зерна для производства дешевого хлеба "в периоды нестабильности", рассказали "Газете.Ru" в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru 04 июня в 16:04
Шоу-бизнес
Юлия Норкина совершила самоубийство
StarHit.ru вчера в 13:48
Гаджеты
Защищенный смартфон Doogee S88 Pro получил подсветку
Megaobzor.com 16:53
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 05:12
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:59
Общество
Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
Национальная служба новостей вчера в 10:25