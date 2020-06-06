Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице

Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе. Об этом в субботу, 6 июня, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
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Власти Татарстана разрешили находиться в общественных местах без маски

НТР 2412:41

В Татарстане разрешили находиться в общественных местах без маски

Татар-информ09:40

В Татарстане отменили ношение масок на улице

Республика Татарстан10:10

В Татарстане отменяется ношение масок на улице

Мэрия г. Казани10:04

В Татарстане снимут ряд ограничений по коронавирусу

РИА Новости10:34

В Татарстане обновили правила ношения масок и перчаток

Kazanfirst.ru08:38

Власти Татарстана разрешили не пользоваться масками в общественных местах

Реальное время08:34
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

ЮГ Times вчера в 09:14
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Космос

NASA заключило контракт на жилой блок окололунной станции

Аргументы и Факты вчера в 23:44
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Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
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Армия и оружие

Немецкие ботинки привели в восторг грузинских солдат

Взгляд.ру вчера в 09:22
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Общество

Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве

Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
РИА Новости 22:21
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
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Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
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Политика

Путин поручил разработать учебные курсы по генетике

Глава государства Владимир Путин считает важным вдохновить подрастающее поколение стать первопроходцами в генетике.
Экономика сегодня 03:02
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Общество

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
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Космос

«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия 21:02
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Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 14:15
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Армия и оружие

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер 05:01
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Политика

С 2021 года Северный флот станет самостоятельным военным округом

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Здоровье

22 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

4 июня в Амурской области подтверждено 22 новых случая коронавируса: 14 - в Свободном, шесть - в Благовещенске, по одному - в Райчихинске и Сковородинском районе.
Телепорт 04 июня в 03:22
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Происшествия

Спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме

Kursk.com 09:08
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Происшествия

На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 13:46
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Общество

Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры.
РБК 13:56
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Политика

США решили тайно сократить численность своих войск в Германии

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия 16:50
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Технологии

Эксперт оценил необходимость установки антивируса на смартфон

Установить антивирусное приложение на смартфон следует прежде всего владельцам устройств, работающих на ОС Android.
Известия 20:50
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Общество

Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
Газета.Ru 19:52
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Космос

«Роскосмос» назвал неопасным приближающийся к Земле астероид

РБК вчера в 15:01
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Политика

Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
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Футбол

Решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне

Оставшиеся матчи Лиги чемпионов 2019/20 скорее всего примет Лиссабон, сообщает немецкое издание Bild.
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Общество

В Портленде запретили применять слезоточивый газ без необходимости

Мэр американского города Портленд, штат Орегон, Тед Уиллер призвал полицейских использовать слезоточивый газ только в случаях крайней необходимости.
РИА Новости 21:36
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 11:48
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Армия и оружие

Во время проверки в 24-й бригаде ВСУ комиссия выявила 18 пьяных солдат

КП - Донецк 14:14
Политика

Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
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Политика

Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
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Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

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Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом

Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
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