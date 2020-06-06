Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице

Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе. Об этом в субботу, 6 июня, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
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Власти Татарстана разрешили находиться в общественных местах без маски

НТР 2412:41

В Татарстане снимут ряд ограничений по коронавирусу

РИА Новости10:34

Власти Татарстана разрешили не пользоваться масками в общественных местах

Реальное время08:34

В Татарстане разрешили находиться в общественных местах без маски

Татар-информ09:40

Перчатки и маски носить необязательно: в Татарстане продолжают снимать ограничения

Казанский репортер09:06

В Татарстане обновили правила ношения масок и перчаток

Kazanfirst.ru08:38

В Татарстане отменили ношение масок на улице

Республика Татарстан10:10
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Культура

Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон

Газета.Ru 10:37
Политика

Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США

Посол России в США Анатолий Антонов назвал чушью и чепухой обвинения, звучащие от некоторых американских политиков в адрес России о ее причастности к беспорядкам, вспыхнувшим в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Газета.Ru 16:05
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Энергетика

Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
РБК 15:02
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в Россию

Российская газета вчера в 17:15
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Шоу-бизнес

Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии

Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
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Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 14:15
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Армия и оружие

Приказ «Адмиралам»: фрегаты с «Цирконами» усилят Тихоокеанский флот

Три новейших фрегата проекта 22350 отправятся в состав Тихоокеанского флота. Первым дальневосточную прописку получит «Адмирал Амелько».
Известия 04 июня в 12:21
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Игры

«Total Annihilation: Commander Pack» раздают бесплатно в GOG

Сервис GOG начал бесплатную раздачу игры "Total Annihilation: Commander Pack" с двумя DLC в придачу.
SM News 06:48
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Общество

Бэнкси написал картину на тему протестов в США из-за убийства Флойда

Известный британский уличный художник Бэнкси на фоне ситуации с протестами в США опубликовал в Instagram свою новую работу, посвященную проблеме расизма.
BFM.ru 15:44
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Футбол

Защитником «Рубина» Данченко интересуются московские клубы

Sport24.ru 15:44
Общество

В Китае оценили вкус российской колбасы

В статье говорится, что в КНР часто говорят о «невероятно знаменитых длинных палках русской колбасы».
Аргументы недели 14:40
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Кино

Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»

Поклонники обнаружили отсылку к оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэма Рэйми в одной из сцен мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".
Народные новости 08:41
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Политика

Захарова оценила предложение США оказать помощь после ЧП в Норильске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.
RT на русском 15:15
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие

Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
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Общество

Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Максимальное количество ограничений, связанных с коронавирусом, можно будет снять в Москве до начала июля, рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 04 июня в 05:54
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Авто

Бренд Lada признали худшим в мире

Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe вчера в 05:32
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Политика

Путин распорядился создать национальную базу генетической информации

Президент России Владимир Путин распорядился создать национальную базу генетической информации.
Известия 12:37
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Фигурное катание

Плющенко показал фрагмент тренировки Трусовой на сборах в Кисловодске

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видеозапись фрагмента одной из тренировок своих подопечных на сборе в Кисловодске.
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Космос

Скафандры SpaceX сравнили с российским «Соколом» в США

В США объяснили, чем он отличается от «Сокола» и почему не годится для путешествий на российском «Союзе».
Цензуры.Нет 08:45
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Футбол

Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.
Евро-футбол.ру 14:18
Армия и оружие

Правительственные силы Ливии ударили по позициям Хафтара у порта Сирт

Газета.Ru 05:00
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Здоровье

В России зарегистрировали еще один препарат для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России зарегистрировало второй препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru 05:11
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Политика

Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент Владимир Путин в разговоре с главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил о стоимости нового здания национальной библиотеки в регионе.
РИА Новости 13:10
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
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Экономика

Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит

Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК вчера в 13:27
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Финансы

Спекулянты в США увеличили ставку на укрепление рубля максимальными темпами с января 2019 г

Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль выросла за неделю на 56,4% (4 061 контрактов) до 11 262 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
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Происшествия

В Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно

Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в водохранилище реки Волги у берегов Саратова.
RT на русском 11:54
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Религия

7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
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Как работают Яндекс.Новости?
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