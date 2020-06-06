Коронавирус
ИзвестияВ Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе. Об этом в субботу, 6 июня, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
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Перчатки и маски носить необязательно: в Татарстане продолжают снимать ограничения
Казанский репортер09:06
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Культура
Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон
Газета.Ru 10:37
Политика
Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Посол России в США Анатолий Антонов назвал чушью и чепухой обвинения, звучащие от некоторых американских политиков в адрес России о ее причастности к беспорядкам, вспыхнувшим в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Газета.Ru 16:05
Энергетика
Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
РБК 15:02
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в Россию
Российская газета вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии
Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 14:15
Армия и оружие
Приказ «Адмиралам»: фрегаты с «Цирконами» усилят Тихоокеанский флот
Три новейших фрегата проекта 22350 отправятся в состав Тихоокеанского флота. Первым дальневосточную прописку получит «Адмирал Амелько».
Известия 04 июня в 12:21
Игры
«Total Annihilation: Commander Pack» раздают бесплатно в GOG
Сервис GOG начал бесплатную раздачу игры "Total Annihilation: Commander Pack" с двумя DLC в придачу.
SM News 06:48
Общество
Бэнкси написал картину на тему протестов в США из-за убийства Флойда
Известный британский уличный художник Бэнкси на фоне ситуации с протестами в США опубликовал в Instagram свою новую работу, посвященную проблеме расизма.
BFM.ru 15:44
Футбол
Защитником «Рубина» Данченко интересуются московские клубы
Sport24.ru 15:44
Общество
В Китае оценили вкус российской колбасы
В статье говорится, что в КНР часто говорят о «невероятно знаменитых длинных палках русской колбасы».
Аргументы недели 14:40
Кино
Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»
Поклонники обнаружили отсылку к оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэма Рэйми в одной из сцен мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".
Народные новости 08:41
Политика
Захарова оценила предложение США оказать помощь после ЧП в Норильске
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.
RT на русском 15:15
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com вчера в 09:30
Общество
Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Максимальное количество ограничений, связанных с коронавирусом, можно будет снять в Москве до начала июля, рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04 июня в 14:02
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 04 июня в 05:54
Авто
Бренд Lada признали худшим в мире
Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe вчера в 05:32
Политика
Путин распорядился создать национальную базу генетической информации
Президент России Владимир Путин распорядился создать национальную базу генетической информации.
Известия 12:37
Фигурное катание
Плющенко показал фрагмент тренировки Трусовой на сборах в Кисловодске
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видеозапись фрагмента одной из тренировок своих подопечных на сборе в Кисловодске.
RT на русском 10:42
Космос
Скафандры SpaceX сравнили с российским «Соколом» в США
В США объяснили, чем он отличается от «Сокола» и почему не годится для путешествий на российском «Союзе».
Цензуры.Нет 08:45
Футбол
Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.
Евро-футбол.ру 14:18
Армия и оружие
Правительственные силы Ливии ударили по позициям Хафтара у порта Сирт
Газета.Ru 05:00
Здоровье
В России зарегистрировали еще один препарат для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России зарегистрировало второй препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru 05:11
Политика
Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент Владимир Путин в разговоре с главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил о стоимости нового здания национальной библиотеки в регионе.
РИА Новости 13:10
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Экономика
Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит
Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК вчера в 13:27
Финансы
Спекулянты в США увеличили ставку на укрепление рубля максимальными темпами с января 2019 г
Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль выросла за неделю на 56,4% (4 061 контрактов) до 11 262 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru 05:26
Происшествия
В Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно
Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в водохранилище реки Волги у берегов Саратова.
RT на русском 11:54
Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36