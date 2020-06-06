Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе. Об этом в субботу, 6 июня, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице

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