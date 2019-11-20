Здоровье
Республика ТатарстанВ Татарстане подорожает медсправка для водителей
В Татарстане повышение цен на проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей планируется с января 2020 года. Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ проводит калькуляцию итоговой стоимости нового обследования.
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Медсправка для получения водительских прав подорожает в Татарстане в январе 2020 года
Татар-информвчера в 09:23
Автомобилисты штурмуют наркодиспансеры, испугавшись подорожания медсправок
Южный Федеральныйвчера в 08:16
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Общество
В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»
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Васильев доложил Путину о проблемах с рабочими местами в Дагестане
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Здоровье
Врачи впервые охладили человека до искусственной клинической смерти
Американские врачи впервые ввели пациента в состояние искусственной клинической смерти, быстро охладив его и заменив всю его кровь физраствором, сообщает New Scientist.
Политика
Байден сообщил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом
Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не желают его победы на предстоящих президентских выборах 2020 года, заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден.
Политика
Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
Политика
«Даже Порошенко такого не позволял»: в Раде рассказали об обмане украинцев
Украинцев дурят новые власти, которые состоят из иностранных граждан, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Политика
В Европарламенте обвинили Францию в традиции поддаваться давлению РФ
Депутат обвинил французского президента Эммануэля Макрона в чрезмерной восприимчивости к российскому давлению, что влияет на пророссийский вектор во взглядах политических элит.
Общество
Волгоградцы назвали коррупцией подорожание медсправок для водителей
Как ранее сообщали «НовостиВолгорада.ру», бывалым автомобилистам и кандидатам в водители теперь нужно будет сдавать анализы мочи на психоактивные вещества и крови на CDT - показатель хронического алкоголизма.
Политика
Путин назвал бесперспективными технологии добычи сланцевой нефти
Президент РФ Владимир Путин назвал варварскими сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти.
Здоровье
Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя
Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
Здоровье
Более 10 тыс. человек за неделю заболели ОРВИ в Ростовской области
В Ростовской области за прошедшую неделю с 11 по 17 ноября медики приняли 10,1 тыс. человек с заболеванием ОРВИ.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о шести раненых в Донбассе
Шесть украинских военнослужащих были ранены за сутки в среду из-за обстрелов со стороны противника на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке.
Общество
Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр
Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Хоккей
«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Экономика
Минстрой Крыма назвал нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове
Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м. "Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин", — отмечает Скорин.
Политика
Зеленский приехал на границу с ЛНР
Происшествия
Семьи пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске получили выплаты
Семьи пострадавших и погибшего при стрельбе в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске получили выплаты из областного бюджета, сообщил РИА Новости представитель правительства Приамурья.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
Что россияне ждут от "партии власти" Большинство россиян, а именно 63%, считают, что в стране есть такой институт, как "партия власти", — только 24% не согласны с этим тезисом.
Технологии
Что за игра Death Stranding?
В 2019 году новая игра от легендарного японского геймдизайнера Хидэо Кодзимы Death Stranding была номинирована на ежегодную премию The Game Awards и претендует на восемь наград, в том числе в номинациях «Игра года», «Лучшая приключенческая экшен-игра» и «Лучшая актерская игра».
Здоровье
Екатеринбургские автомобилисты осаждают наркодиспансеры
Изменения в России порядка обязательного медосвидетельствования для получения водительских прав вызвали ажиотаж среди автомобилистов.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным.
Спорт
Союз биатлонистов России изменил состав сборной на Кубок мира
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки национальных команд на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
Общество
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных
Фонд социального страхования на Украине вынужден приостановить перечисление выплат застрахованным лицам, говорится на сайте организации.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Происшествия
Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку рентген
Авто
Aston Martin представил свой первый кроссовер Aston Martin DBX
В Лос-Анджелесе был представлен серийный кроссовер Aston Martin DBX, продажи которого запланированы на следующий год, но заказы принимают уже сейчас.
Технологии
Названы приложения, которые нельзя устанавливать на телефон
Некоторые программы из официального каталога Google или Apple не стоит устанавливать на мобильный телефон. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.