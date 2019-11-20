В Татарстане повышение цен на проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей планируется с января 2020 года. Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ проводит калькуляцию итоговой стоимости нового обследования.

Здоровье Врачи впервые охладили человека до искусственной клинической смерти Американские врачи впервые ввели пациента в состояние искусственной клинической смерти, быстро охладив его и заменив всю его кровь физраствором, сообщает New Scientist.

Политика Байден сообщил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не желают его победы на предстоящих президентских выборах 2020 года, заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден.

Политика Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.

Политика В Европарламенте обвинили Францию в традиции поддаваться давлению РФ Депутат обвинил французского президента Эммануэля Макрона в чрезмерной восприимчивости к российскому давлению, что влияет на пророссийский вектор во взглядах политических элит.

Общество Волгоградцы назвали коррупцией подорожание медсправок для водителей Как ранее сообщали «НовостиВолгорада.ру», бывалым автомобилистам и кандидатам в водители теперь нужно будет сдавать анализы мочи на психоактивные вещества и крови на CDT - показатель хронического алкоголизма.

Здоровье Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.

Армия и оружие Украинские военные сообщили о шести раненых в Донбассе Шесть украинских военнослужащих были ранены за сутки в среду из-за обстрелов со стороны противника на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке.

Общество На космодроме Восточный вскрылись новые хищения Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.

Экономика Минстрой Крыма назвал нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м. "Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин", — отмечает Скорин.

Происшествия Семьи пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске получили выплаты Семьи пострадавших и погибшего при стрельбе в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске получили выплаты из областного бюджета, сообщил РИА Новости представитель правительства Приамурья.

Политика ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти Что россияне ждут от "партии власти" Большинство россиян, а именно 63%, считают, что в стране есть такой институт, как "партия власти", — только 24% не согласны с этим тезисом.

Технологии Что за игра Death Stranding? В 2019 году новая игра от легендарного японского геймдизайнера Хидэо Кодзимы Death Stranding была номинирована на ежегодную премию The Game Awards и претендует на восемь наград, в том числе в номинациях «Игра года», «Лучшая приключенческая экшен-игра» и «Лучшая актерская игра».

Здоровье Екатеринбургские автомобилисты осаждают наркодиспансеры Изменения в России порядка обязательного медосвидетельствования для получения водительских прав вызвали ажиотаж среди автомобилистов.

Спорт Союз биатлонистов России изменил состав сборной на Кубок мира Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки национальных команд на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.