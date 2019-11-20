Здоровье

Республика ТатарстанРеспублика ТатарстанВ Татарстане подорожает медсправка для водителей

В Татарстане повышение цен на проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей планируется с января 2020 года. Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ проводит калькуляцию итоговой стоимости нового обследования.
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Медсправка для получения водительских прав подорожает в Татарстане в январе 2020 года

Татар-информвчера в 09:23

Саратовские водители штурмуют поликлиники перед подорожанием медсправок

Регион 64вчера в 06:52

В Татарстане подорожает медсправка для водителей

Республика Татарстанвчера в 10:10

Автомобилисты штурмуют наркодиспансеры, испугавшись подорожания медсправок

Южный Федеральныйвчера в 08:16

Усложнение правил проверки водителей на трезвость приведет к подорожанию медсправки и очередям - эксперт

Интерфакс - Россия00:25
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Общество

В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»

Общая газета.RU вчера в 16:35
Общество

Васильев доложил Путину о проблемах с рабочими местами в Дагестане

Вести Агула вчера в 13:31
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
РИА Новости вчера в 22:55
Здоровье

Врачи впервые охладили человека до искусственной клинической смерти

Американские врачи впервые ввели пациента в состояние искусственной клинической смерти, быстро охладив его и заменив всю его кровь физраствором, сообщает New Scientist.
Газета.Ru вчера в 20:52
Политика

Байден сообщил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не желают его победы на предстоящих президентских выборах 2020 года, заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден.
РБК 00:25
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК вчера в 17:15
Политика

«Даже Порошенко такого не позволял»: в Раде рассказали об обмане украинцев

Украинцев дурят новые власти, которые состоят из иностранных граждан, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:45
Политика

В Европарламенте обвинили Францию в традиции поддаваться давлению РФ

Депутат обвинил французского президента Эммануэля Макрона в чрезмерной восприимчивости к российскому давлению, что влияет на пророссийский вектор во взглядах политических элит.
Газета.Ru вчера в 21:39
Общество

Волгоградцы назвали коррупцией подорожание медсправок для водителей

Как ранее сообщали «НовостиВолгорада.ру», бывалым автомобилистам и кандидатам в водители теперь нужно будет сдавать анализы мочи на психоактивные вещества и крови на CDT - показатель хронического алкоголизма.
НовостиВолгограда.ру вчера в 13:41
Политика

Путин назвал бесперспективными технологии добычи сланцевой нефти

Президент РФ Владимир Путин назвал варварскими сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти.
Российская газета вчера в 18:50
Здоровье

Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
РБК вчера в 11:20
Здоровье

Более 10 тыс. человек за неделю заболели ОРВИ в Ростовской области

В Ростовской области за прошедшую неделю с 11 по 17 ноября медики приняли 10,1 тыс. человек с заболеванием ОРВИ.
Известия вчера в 02:04
Армия и оружие

Украинские военные сообщили о шести раненых в Донбассе

Шесть украинских военнослужащих были ранены за сутки в среду из-за обстрелов со стороны противника на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке.
Интерфакс вчера в 11:52
Общество

Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр

Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Доктор Питер вчера в 05:02
Общество

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Lenta.ru вчера в 21:16
Хоккей

«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина

Российская газета вчера в 23:40
Экономика

Минстрой Крыма назвал нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове

Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м. "Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин", — отмечает Скорин.
РБК вчера в 22:00
Политика

Зеленский приехал на границу с ЛНР

Rusvesna.su вчера в 09:36
Происшествия

Семьи пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске получили выплаты

Семьи пострадавших и погибшего при стрельбе в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске получили выплаты из областного бюджета, сообщил РИА Новости представитель правительства Приамурья.
РИА Новости 00:22
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

Что россияне ждут от "партии власти" Большинство россиян, а именно 63%, считают, что в стране есть такой институт, как "партия власти", — только 24% не согласны с этим тезисом.
РБК вчера в 16:00
Технологии

Что за игра Death Stranding?

В 2019 году новая игра от легендарного японского геймдизайнера Хидэо Кодзимы Death Stranding была номинирована на ежегодную премию The Game Awards и претендует на восемь наград, в том числе в номинациях «Игра года», «Лучшая приключенческая экшен-игра» и «Лучшая актерская игра».
Аргументы и Факты вчера в 07:12
Здоровье

Екатеринбургские автомобилисты осаждают наркодиспансеры

Изменения в России порядка обязательного медосвидетельствования для получения водительских прав вызвали ажиотаж среди автомобилистов.
Уралинформбюро вчера в 22:38
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным.
РИА Новости вчера в 21:06
Спорт

Союз биатлонистов России изменил состав сборной на Кубок мира

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки национальных команд на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
РБК вчера в 04:08
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На Украине прекращены выплаты больничных и декретных

Фонд социального страхования на Украине вынужден приостановить перечисление выплат застрахованным лицам, говорится на сайте организации.
Московский Комсомолец вчера в 09:08
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru вчера в 17:24
Происшествия

Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку рентген

Газета.Ru вчера в 06:23
Авто

Aston Martin представил свой первый кроссовер Aston Martin DBX

В Лос-Анджелесе был представлен серийный кроссовер Aston Martin DBX, продажи которого запланированы на следующий год, но заказы принимают уже сейчас.
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Технологии

Названы приложения, которые нельзя устанавливать на телефон

Некоторые программы из официального каталога Google или Apple не стоит устанавливать на мобильный телефон. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.
Вечерняя Москва вчера в 10:56
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