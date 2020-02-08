Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина

Депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина, трагически погибшего накануне при жесткой посадке вертолёта, похоронили в субботу на мусульманском кладбище в казанском посёлке Мирный, сообщили РИА Новости в парламенте Татарстана.
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Депутата Госдумы Хайруллина похоронили в Казани

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Илшат Хайруллин: «Мало представляется, как без Айрата будем дальше жить…»

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В Татарстане простились с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

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Мухаметшин: О таких людях, как Айрат Хайруллин, говорят, что с ними уходит эпоха

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Рустам Минниханов прибыл на церемонию прощания с погибшим Айратом Хайруллиным

Вести Татарстан02:24

Депутата Хайруллина похоронили в поселке Мирный

Известия10:01
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Леклер выступит на первых шинных тестах «Пирелли» в Хересе

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Полиция Таиланда начала штурм торгового центра, в котором скрывается с заложниками военнослужащий Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma), расстрелявший и ранившей десятки человек.
Lenta.ru 12:08
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В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
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Тедеско выиграл со «Спартаком» первый трофей

Красно-белые досрочно выиграли турнир, забрал первый трофей под руководством Доменико Тедеско, и этой же ночью собрались в Москву.
Комсомольская правда 08:06
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НАТО обвинило Россию в преследовании американских спутников

В НАТО обвинили Россию в преследовании американских спутников.
Газета.Ru вчера в 22:02
Общество

Минздрав Пермского края проверяет информацию об убийстве пациентов

Минздрав Пермского края начал проверку информации об анестезиологе, якобы убивавшем людей.
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Ульяновский губернатор ответил на сообщения о взрыве атомного реактора

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Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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Гол Малиновского принес «Аталанте» победу над «Фиорентиной»

«Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной» в гостевом матче 23-го тура серии А. Счет в игре на 32-й минуте открыл Федерико Кьеза.
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ВОЗ заявила об истощении мировых запасов медицинских масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что мировые запасы медицинских масок истощились на ближайшие полгода.
ФАН вчера в 19:42
Технологии

Пользователей Android предупредили об опасных приложениях

Приложения запрашивают слишком много разрешений на доступ к системе, в результате чего личные данные пользователей подвергаются риску.
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Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт

Эксперты предупредили, что оставляя деньги на «пластике», они буквально развязывают руки мошенникам, а приставы легко смогут арестовать средства, пишет Primpress.
News.ru 10:08
Кино

Стали известны номинанты на «Золотую малину 2020»

OvideO.ru 11:06
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Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас

Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
Ореанда-Новости 06 февраля в 01:27
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru 08:39
Футбол

ЦСКА обыграл «Одд» в товарищеском матче

РИА Новости 11:53
Политика

Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Известия 11:12
Политика

Трамп уволил трех давших показания по импичменту чиновников

Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента.
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Здоровье

В Комздраве объяснили госпитализацию вернувшихся из Китая петербуржцев

В комитете здравоохранения объяснили, зачем госпитализируют петербуржцев, вернувшихся из Китая.
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Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.
Paparazzi.ru вчера в 10:42
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Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Больше всего (800 тысяч рублей в месяц) работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется).
Lenta.ru 00:30
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Загитова потеряла лидерство в рейтинге ISU

Приостановившая спортивную карьеру российская фигуристка Алина Загитова опустилась на второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев.
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Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину

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В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Газета.Ru 11:17
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
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Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Известия вчера в 10:47
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Британия отменит часть санкций против России

Британские власти решили снять с РФ антидемпинговые меры, введенные Евросоюзом.
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В Мотовилихинском районе Перми ученик 135-ой школы на коленях просил учителя отпустить его в туалет.
ВЕТТА вчера в 07:11
Происшествия

Под Петербургом погибли провалившиеся под лед лыжники

Двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
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«Аэрофлот» начал доплачивать пилотам за рейсы в Китай

«Для повышения уровня мотивации членов кабинных экипажей руководством компании принято решение об установлении дополнительной денежной доплаты на рейсах в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг из расчета 8300 руб. за выполненный рейс», - говорится во внутренней рассылке «Аэрофлота», опубликованной на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава.
Ридус 11:14
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Айрат Назипович Хайруллин
Российский экономист
Российский экономист, мультимиллионер, предприниматель, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ IV, V, VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по аграрной политике.
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