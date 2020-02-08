Общество
РИА НовостиВ Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина
Депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина, трагически погибшего накануне при жесткой посадке вертолёта, похоронили в субботу на мусульманском кладбище в казанском посёлке Мирный, сообщили РИА Новости в парламенте Татарстана.
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Автоспорт
Леклер выступит на первых шинных тестах «Пирелли» в Хересе
Происшествия
Полиция Таиланда начала штурм захваченного стрелком торгового центра
Полиция Таиланда начала штурм торгового центра, в котором скрывается с заложниками военнослужащий Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma), расстрелявший и ранившей десятки человек.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
Футбол
Тедеско выиграл со «Спартаком» первый трофей
Красно-белые досрочно выиграли турнир, забрал первый трофей под руководством Доменико Тедеско, и этой же ночью собрались в Москву.
Армия и оружие
НАТО обвинило Россию в преследовании американских спутников
В НАТО обвинили Россию в преследовании американских спутников.
Общество
Минздрав Пермского края проверяет информацию об убийстве пациентов
Минздрав Пермского края начал проверку информации об анестезиологе, якобы убивавшем людей.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Футбол
Гол Малиновского принес «Аталанте» победу над «Фиорентиной»
«Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной» в гостевом матче 23-го тура серии А. Счет в игре на 32-й минуте открыл Федерико Кьеза.
Здоровье
ВОЗ заявила об истощении мировых запасов медицинских масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что мировые запасы медицинских масок истощились на ближайшие полгода.
Технологии
Пользователей Android предупредили об опасных приложениях
Приложения запрашивают слишком много разрешений на доступ к системе, в результате чего личные данные пользователей подвергаются риску.
Общество
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Эксперты предупредили, что оставляя деньги на «пластике», они буквально развязывают руки мошенникам, а приставы легко смогут арестовать средства, пишет Primpress.
Кино
Стали известны номинанты на «Золотую малину 2020»
Культура
Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас
Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Футбол
ЦСКА обыграл «Одд» в товарищеском матче
Политика
Трамп уволил трех давших показания по импичменту чиновников
Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента.
Здоровье
В Комздраве объяснили госпитализацию вернувшихся из Китая петербуржцев
В комитете здравоохранения объяснили, зачем госпитализируют петербуржцев, вернувшихся из Китая.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак послала Ивана Урганта
Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Больше всего (800 тысяч рублей в месяц) работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется).
Фигурное катание
Загитова потеряла лидерство в рейтинге ISU
Приостановившая спортивную карьеру российская фигуристка Алина Загитова опустилась на второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев.
Политика
Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
Спорт
Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
Экономика
Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки
Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Политика
Британия отменит часть санкций против России
Британские власти решили снять с РФ антидемпинговые меры, введенные Евросоюзом.
Происшествия
В Перми ученик на коленях просил учителя отпустить его в туалет
В Мотовилихинском районе Перми ученик 135-ой школы на коленях просил учителя отпустить его в туалет.
Происшествия
Под Петербургом погибли провалившиеся под лед лыжники
Двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Общество
«Аэрофлот» начал доплачивать пилотам за рейсы в Китай
«Для повышения уровня мотивации членов кабинных экипажей руководством компании принято решение об установлении дополнительной денежной доплаты на рейсах в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг из расчета 8300 руб. за выполненный рейс», - говорится во внутренней рассылке «Аэрофлота», опубликованной на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава.