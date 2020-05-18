В Нижнекамске городской суд дал реальные сроки пятерым полицейским по делу о пытках 22-летнего местного жителя Ильназа Пиркина. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

В Татарстане полицейские получили сроки по делу о пытках

Здоровье Волгоградцам рассказали об условиях выхода из режима самоизоляции Как отметила главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева, чтобы перейти к первому этапу снятия ограничений, необходимо привести в норму три показателя: Коэффициент распространения инфекции — то есть, сколько здоровых людей может инфицировать один зараженный человек. 11

Экономика В Волгоградской области за каждый из 57 аппаратов ИВЛ переплатили по 500 тысяч Речь идет о 57 аппаратах ИВЛ "Авента М" (эксплуатация которых на территории страны сейчас приостановлена) на общую сумму 134 млн 634 тыс. руб. Цена каждого аппарата составила 2 млн 362 тыс. руб. Эксперт провел сравнительный анализ аналогичных закупок в других регионах.

Армия и оружие Летчики ЮВО отработали дозаправку в воздухе: кадры из кабины Су-34 Более 20 экипажей бомбардировщиков Су-24М, Су-34, истребителей Су-30СМ, базирующихся в Ростовской и Волгоградской областях, отработали сложнейший элемент боевой подготовки – дозаправку в воздухе.

Общество В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса. 67

Политика Владимир Путин обещал Дагестану всяческую помощь Владимир Путин обещал оказать Дагестану финансовую и материальную помощь, в том числе кадровую. 1

Политика Предсказано появление максимально простого въезда в Россию Россия не планирует ужесточать процедуры въезда иностранцев в страну после эпидемии коронавируса, но, напротив, стремится сделать границы более открытыми.

Общество Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. 208

Общество Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая. 6

Кино «Великая» показалась на экранах На платформе Hulu состоялась премьера сериала под названием «Великая». 3

Кино Появился трейлер нового фильма Спайка Ли для Netflix о ветеранах Вьетнама Netflix опубликовал трейлер нового фильма Спайка Ли («Чёрный клановец») под названием Da 5 Bloods, который в отечественной версии перевели как «Пять корешей».

Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 71

Наука Слепых людей научили видеть буквы Благодаря уникальному мозговому имплантату потерявшие зрение люди смогут «видеть» окружающие объекты. 43

Футбол Сегодня «Вердер» принимает «Байер» в матче 26-го тура Бундеслиги В матче первого круга команды сыграли вничью со счётом: 2:2. За последние шесть матчей в чемпионате Германии «Вердер» набрал всего одно очко.