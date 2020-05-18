Происшествия
КоммерсантъВ Татарстане полицейские получили сроки по делу о пытках
В Нижнекамске городской суд дал реальные сроки пятерым полицейским по делу о пытках 22-летнего местного жителя Ильназа Пиркина. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».
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Здоровье
Волгоградцам рассказали об условиях выхода из режима самоизоляции
Как отметила главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева, чтобы перейти к первому этапу снятия ограничений, необходимо привести в норму три показателя: Коэффициент распространения инфекции — то есть, сколько здоровых людей может инфицировать один зараженный человек.
ИА Городские вести. Волгоград 08:22
Экономика
В Волгоградской области за каждый из 57 аппаратов ИВЛ переплатили по 500 тысяч
Речь идет о 57 аппаратах ИВЛ "Авента М" (эксплуатация которых на территории страны сейчас приостановлена) на общую сумму 134 млн 634 тыс. руб. Цена каждого аппарата составила 2 млн 362 тыс. руб. Эксперт провел сравнительный анализ аналогичных закупок в других регионах.
Клуб регионов 06:00
Армия и оружие
Летчики ЮВО отработали дозаправку в воздухе: кадры из кабины Су-34
Более 20 экипажей бомбардировщиков Су-24М, Су-34, истребителей Су-30СМ, базирующихся в Ростовской и Волгоградской областях, отработали сложнейший элемент боевой подготовки – дозаправку в воздухе.
ТК Звезда 04:13
Игры
Создатели Minecraft переименовали компанию в честь 11-летия
Экономика сегодня 06:51
Культура
Netflix выпустит второй сезон сериала «Академия Амбрелла» 31 июля
Компания Netflix обнародовала дату премьеры второго сезона фантастического сериала «Академия Амбрелла».
iReactor 09:21
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Kinonews.ru вчера в 05:10
Игры
К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
Игромания.ру 16 мая в 15:54
Общество
В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции
В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Российская газета 05:36
Происшествия
На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 16 мая в 05:40
Политика
Владимир Путин обещал Дагестану всяческую помощь
Владимир Путин обещал оказать Дагестану финансовую и материальную помощь, в том числе кадровую.
Нур 09:06
Политика
Предсказано появление максимально простого въезда в Россию
Россия не планирует ужесточать процедуры въезда иностранцев в страну после эпидемии коронавируса, но, напротив, стремится сделать границы более открытыми.
Lenta.ru 05:11
Политика
Мишустин назвал злоупотреблением расчет выплат медикам за рабочие часы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал злоупотреблением попытки рассчитать доплаты медикам за борьбу с коронавирусом по отработанному ими времени.
РЕН ТВ 08:31
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Гаджеты
Xiaomi показала новый смартфон Redmi 10X на Dimensity 820
Rusargument 05:16
Общество
Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая
Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
Гаджеты
Появился новый предположительный дизайн смартфона iPhone 12
В Сети опубликовали рендерные изображения нового не анонсированного смартфона iPhone 12.
Rusargument 05:11
Кино
«Великая» показалась на экранах
На платформе Hulu состоялась премьера сериала под названием «Великая».
Коммерсантъ FM 16 мая в 13:13
Спорт
В сети показали варианты внешнего вида Робокопа из Mortal Kombat 11
ИА Красная Весна 05:59
Общество
У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус
Коронавирус диагностирован у шестерых депутатов Госдумы, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
РИА Новости 09:41
Игры
В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов
Cyber.sports.ru 07:10
Наука
Собак начали проверять на способность выявлять коронавирус
NewInform 16 мая в 03:21
Кино
Появился трейлер нового фильма Спайка Ли для Netflix о ветеранах Вьетнама
Netflix опубликовал трейлер нового фильма Спайка Ли («Чёрный клановец») под названием Da 5 Bloods, который в отечественной версии перевели как «Пять корешей».
Игромания.ру 09:38
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Кино
Джонни Депп может не появиться в «Пиратах Карибского моря 6»
Напомню, во всех пяти частях «Пиратов Карибского моря» Депп сыграл одну из главных ролей - неутомимого, обаятельного разбойника Джека Воробья.
Inc-news.ru вчера в 13:19
Наука
Слепых людей научили видеть буквы
Благодаря уникальному мозговому имплантату потерявшие зрение люди смогут «видеть» окружающие объекты.
МедиаПоток 16 мая в 04:42
Музыка
Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире
Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru 09:45
Футбол
Сегодня «Вердер» принимает «Байер» в матче 26-го тура Бундеслиги
В матче первого круга команды сыграли вничью со счётом: 2:2. За последние шесть матчей в чемпионате Германии «Вердер» набрал всего одно очко.
ГЛАС.RU 00:28
Единоборства
Шеннон Бриггс договорился о бое с Майком Тайсоном
В понедельник, 18 мая, экс-чемпион WBO (тяжёлый вес) Шеннон Бриггс заявил, что уладил вопросы по бою с Майком Тайсоном.
ГЛАС.RU 08:46
Гаджеты
Полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Инсайдер под псевдонимом Xiaomishka опубликовал полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат новейшую оболочку MIUI 12.
iXBT.com 01:21