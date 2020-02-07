Происшествия

Online47.ruOnline47.ruВ Татарстане потерпел крушение частный вертолет

Сообщается, что частный вертолет пропал с радаров под Казанью сразу же после взлета. А чуть позже совершил жесткую посадку на лед в районе города Лаишево. На борту находились три человека – один выжил, судьба еще двоих неизвестна.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
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У берегов Эстонии Российский рыболовный траулер затонул, передает ТАСС.
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Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
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