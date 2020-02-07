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Online47.ruВ Татарстане потерпел крушение частный вертолет
Сообщается, что частный вертолет пропал с радаров под Казанью сразу же после взлета. А чуть позже совершил жесткую посадку на лед в районе города Лаишево. На борту находились три человека – один выжил, судьба еще двоих неизвестна.
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Частный вертолет с тремя людьми на борту упал под Казанью, он разрушен - прокуратура
Интерфакс - Россия09:58
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