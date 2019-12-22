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РИА НовостиВ Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД
МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
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«В связи с тем, что участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Республике Татарстан, руководством министерства принято решение о проведении служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка управленческим решениям руководителей отдела МВД России по Тукаевскому району», - говорится в сообщении пресс-службы МВД России.ТК Звезда10:44
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