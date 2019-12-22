с чего всё началось

МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.

В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

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