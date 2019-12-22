с чего всё началось

МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.

В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

Религия Священников призвали бороться с домашним насилием Патриарх Кирилл призвал священников лично принимать участие в борьбе с домашним насилием. Его слова передает «Интерфакс».

Политика Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».

Кино На широкие экраны России выходит новый эпизод «Звездных войн» История саги «Звездные войны» началась с замысла Джорджа Лукаса, который на протяжении четырех лет не мог продвинуть эту идею крупнейшим кинокомпаниям, пока ему не удалось договориться с 20th Century Fox.

Игры Названа предварительная цена на консоль Xbox Series X Позже инсайдер раскрыл технические характеристики Xbox Series X, и уже на основании них специалист смог озвучить цены на Xbox Series X. По мнению аналитика компании Niko Partners, новая консоль не может стоить менее 400 долларов, так как это только стоимость компонентов.

Космос Появилось видео посадки корабля Starliner NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.

Общество Греция готовит выдачу Винника в США Защита Винника обжаловала это решение греческого Минюста. В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США.

Политика Парламентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися Отмечается, что выборы признают состоявшимися, если явка превысит 33%. В них участвуют представители пяти политических партий.