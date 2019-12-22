с чего всё началось

МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.

В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

Кино Ди Каприо «тошнит» от актёров-нытиков Ранее NEWS.ru писал, что Ди Каприо готовится сыграть одну из ролей в фильме «Убийца лунного цветка» режиссёра Мартина Скорсезе.

Общество В Париже умер модельер Эмануэль Унгаро В Париже умер модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро, чья компания прославилась не только созданием линий одежды, но и разработками парфюмерии, сообщает AFP со ссылкой на родственников.

Политика Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».

Происшествия В Британии неизвестный устроил поножовщину На юге Англии в городе Кроли неизвестный перерезал двум людям горло. Об этом сообщает Daily Express.

Космос Появилось видео посадки корабля Starliner NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.

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Политика Путин откроет движение по Крымскому мосту Российский президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Спорт Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК РФ Адвокат экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден ответил на заявление Следственного комитета России, обвинившего химика в допинговых махинациях, из-за которых российский спорт подвергся жестким санкциям.

Политика Украина принудительно снизила выработку электроэнергии на АЭС На Украине в связи с низким спросом на электроэнергию принудительно снизили генерацию атомных электростанции на величину 400 МВт.

Общество «Годами не обращают внимания»: онколог назвала симптомы рака Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.