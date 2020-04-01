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РИА НовостиРИА НовостиВ Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

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Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
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