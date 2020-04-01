Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
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Как в Татарстане будут выдавать разрешения на передвижение в период самоизоляции

Реальное времявчера в 13:07

В Татарстане утвердили правила получения спецпропусков на время самоизоляции

Kazanfirst.ruвчера в 16:39

Кабмин Татарстана утвердил порядок выхода из дома и форму справки для работодателей

БИЗНЕС Onlineвчера в 17:22

В Татарстане обещают оформить пропуск во время самоизоляции тем, кто пришлет СМС с номером паспорта

Вечерняя Казаньвчера в 03:53

Власти Татарстана разъяснили порядок получения разрешений для выхода из дома

Вести Татарстанвчера в 16:49

В Татарстане утвердили регламент получения спецпропусков на время самоизоляции

Inkazanвчера в 17:05

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

РИА Новостивчера в 17:51
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС вчера в 16:24
Шоу-бизнес

Джиган опубликовал фото, где он голый в наручниках

Джиган даже указал на фото геотег, судя по которому этот случай произошел с ним во время «Суперкубка» на территории Сан-Франциско.
RuNews24.ru вчера в 05:43
Общество

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500

Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки.
Интерфакс вчера в 05:05
Происшествия

В Анапе локализовали возгорание камыша

Крупный пожар камыша в Анапе локализован на площади две тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 14:25
Экономика

Что изменится в жизни граждан России с первого апреля 2020 года

По указу президента нашей страны, пособия, которые получают безработные граждане, будут увеличены до МРОТ.
Inva.tv 30 марта в 09:57
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Армия и оружие

COVID-19 поразил экипаж американского авианосца

В США капитан авианосца "Теодор Рузвельт", на борту которого обнаружили коронавирус, просит разрешения для экипажа сойти на берег.
Вести.Ru вчера в 17:29
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia 30 марта в 16:00
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
REGNUM вчера в 19:49
Энергетика

Норвегия намерена увеличить добычу нефти

ТАСС 30 марта в 20:42
Общество

В Новосибирской области ввели режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.
ТАСС вчера в 01:52
Общество

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:32
Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Машины российской военной полиции были остановлены на американском блокпосте, установление которого не было согласовано с официальным Дамаском.
ГЛАС.RU вчера в 12:55
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Москва, 1 апреля 2020, 05:42 — REGNUM Способ эффективного подавления бактерий, грибков и вирусов, который может стать новым средством борьбы с коронавирусом, разработали специалисты московского инновационного центра «Сколково», сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 22:42
Общество

В Пермском крае ввели режим полной изоляции

Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 10:00
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ вчера в 14:18
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru вчера в 09:42
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
РБК вчера в 20:04
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в американском штате Айдахо.
ТАСС вчера в 20:26
Происшествия

Десятый случай коронавируса подтвержден в Новосибирской области

По данным на 10:00 1 апреля в Новосибирской области зарегистрирован десятый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный Оперштаб.
ЧС-ИНФО вчера в 23:33
Энергетика

Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие

В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
РБК вчера в 17:00
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru вчера в 21:38
Политика

Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о готовности Москвы продлить с Вашингтоном двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Lenta.ru вчера в 22:13
Общество

Коронавирус в Омской области: ситуация ухудшается

Омск, 1 апреля 2020, 06:35 — REGNUM В Омской области ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 23:35
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Бурятии выросло до 25

Число заразившихся коронавирусом в Бурятии за сутки выросло с 19 до 25.
ТАСС вчера в 23:12
Здоровье

Главный эпидемиолог призвал соблюдать спокойствие

Более 80 процентов случаев коронавирусной инфекции COVID-19 протекает легко, отметил Николай Брико, завершая краткий исторический экскурс, хотя всегда есть группа людей, которая переносит болезнь тяжелее, чем остальные.
Военно-промышленный курьер вчера в 00:43
Здоровье

Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец вчера в 02:37
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС 30 марта в 19:25
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