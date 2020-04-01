Коронавирус
РИА НовостиВ Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
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Как в Татарстане будут выдавать разрешения на передвижение в период самоизоляции
Реальное времявчера в 13:07
В Татарстане утвердили правила получения спецпропусков на время самоизоляции
Kazanfirst.ruвчера в 16:39
Кабмин Татарстана утвердил порядок выхода из дома и форму справки для работодателей
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В Татарстане обещают оформить пропуск во время самоизоляции тем, кто пришлет СМС с номером паспорта
Вечерняя Казаньвчера в 03:53
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В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
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Джиган опубликовал фото, где он голый в наручниках
Джиган даже указал на фото геотег, судя по которому этот случай произошел с ним во время «Суперкубка» на территории Сан-Франциско.
Общество
Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500
Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки.
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В Анапе локализовали возгорание камыша
Крупный пожар камыша в Анапе локализован на площади две тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
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Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Энергетика
Норвегия намерена увеличить добычу нефти
Общество
В Новосибирской области ввели режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.
Общество
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии
Машины российской военной полиции были остановлены на американском блокпосте, установление которого не было согласовано с официальным Дамаском.
Наука
В России разработали способ уничтожения коронавируса
Москва, 1 апреля 2020, 05:42 — REGNUM Способ эффективного подавления бактерий, грибков и вирусов, который может стать новым средством борьбы с коронавирусом, разработали специалисты московского инновационного центра «Сколково», сообщают «Известия».
Общество
В Пермском крае ввели режим полной изоляции
Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Политика
Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях
Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в американском штате Айдахо.
Происшествия
Десятый случай коронавируса подтвержден в Новосибирской области
По данным на 10:00 1 апреля в Новосибирской области зарегистрирован десятый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный Оперштаб.
Энергетика
Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие
В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Политика
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Политика
Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о готовности Москвы продлить с Вашингтоном двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Общество
Коронавирус в Омской области: ситуация ухудшается
Омск, 1 апреля 2020, 06:35 — REGNUM В Омской области ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии выросло до 25
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии за сутки выросло с 19 до 25.
Здоровье
Главный эпидемиолог призвал соблюдать спокойствие
Более 80 процентов случаев коронавирусной инфекции COVID-19 протекает легко, отметил Николай Брико, завершая краткий исторический экскурс, хотя всегда есть группа людей, которая переносит болезнь тяжелее, чем остальные.
Здоровье
Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом
Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.