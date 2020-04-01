Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Читать в источнике
Комментировать152

Подробнее о событии

В Татарстане ввели пропуска по СМС для выхода из дома. Для похода в магазин и прогулки с собакой они не нужны

Новая газета03:57

В Татарстане ввели систему пропусков-кодов для выхода из дома и посещения работы

Znak.comвчера в 04:36

В Татарстане ввели спецпропуска для выхода из дома во время режима изоляции

Эхо Москвы02:30

Штрафовать за передвижение по Татарстану без специального пропуска начнут со 2 апреля

Татар-информ01:52

Главное к утру: порядок выдачи спецразрешений на выход, техника чиновников для школьников и фейки

Реальное время00:00

В Татарстане утвердили порядок получения спецпропуска во время самоизоляции

Казанские ведомости03:41

В Татарстане обещают оформить пропуск во время самоизоляции тем, кто пришлет СМС с номером паспорта

Вечерняя Казаньвчера в 03:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru вчера в 12:17
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Общество

В России за сутки от коронавируса умерли семь человек

В России от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли семь человек.
RT на русском 04:02
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Газета.Ru вчера в 21:38
Общество

В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса

С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 29 марта в 13:01
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Общество

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Армия и оружие

Космические силы США создали «Космический забор»

V-kosmose.com вчера в 11:55
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

В GooglePlay появилось приложение для мониторинга москвичей на карантине

В описании приложения указывается, что оно предназначается «для социального мониторинга граждан и вызова помощи в экстренной ситуации».
Ведомости вчера в 21:18
Армия и оружие

В Сирии американцы вновь встали на пути у российской военной полиции

Вечерний курьер 04:06
Общество

Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина

Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.
СургутИнформТВ вчера в 04:48
Музыка

Организаторы «Евровидения» покажут специальный концерт вместо конкурса

Организаторы международного конкурса "Евровидение", который отменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей, которые должны были выступить на смотре этого года, а также конкурсантов минувших лет.
Инфорос вчера в 12:18
Интернет

Microsoft наладила работу Интернета в Windows 10

Как отметили разработчики, пользователи Microsoft Teams, Microsoft Office, Office365, Outlook, Internet Explorer 11 и некоторых версий Microsoft Edge также могут испытывать трудности с подключением.
News.ru вчера в 05:09
Шоу-бизнес

Жена экс-игрока «Милана»: секс с мужем уничтожил мои колени

Чемпионат вчера в 19:22
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

В Краснодарском крае 31 марта вводят режим карантина, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
Деловая газета. Юг вчера в 06:18
Общество

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
RT на русском 03:15
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Российская газета 03:27
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Общество

Lamborghini объявил о производстве медицинских масок

Рим, 1 апреля 2020, 07:07 — REGNUM Несколько мастерских завода в Сант-Агата Болоньезе, принадлежащего автопроизводителю Automobili Lamborghini, будут переделаны для производства медицинских масок и защитных экранов для лица, 31 марта сообщается на сайте компании.
REGNUM 00:07
Общество

В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы

Уфа, 1 апреля 2020, 10:21 — REGNUM В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы.
REGNUM 03:21
Происшествия

В Ленобласти задержана заразившаяся коронавирусом женщина, сбежавшая из карантина

Сотрудники полиции задержали в городе Луге Ленинградской области женщину, которая заразилась коронавирусом и не соблюдала карантин, свободно посещая общественные места.
ТАСС 04:13
Технологии

В Delivery Club появится функция заказа еды навынос

Сервис доставки еды Delivery Club добавит функцию заказа еды навынос в мобильное приложение, запустить её сервис планирует в первой половине апреля, сообщила пресс-служба компании.
Rambler News Service 04:15
Общество

Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет

Ранее сообщалось, что в столице подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:09
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Здоровье

Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
РИА Новости 00:18
Здоровье

Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ

Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Росбалт вчера в 07:55
Авто

Geely Atlas стал самым популярным китайским автомобилем в России

Кроссовер Geely Atlas стал самым популярным китайским автомобилем в России по итогам января—февраля 2020 года.
Автоновости дня 30 марта в 09:10
Авто

Представлен седан Genesis G80 нового поколения

Суббренд Hyundai, Genesis провел официальную презентацию седана G80 второго поколения. Об этом сообщается на сайте производителя.
МонаВиста 30 марта в 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное