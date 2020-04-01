Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ Татарстане ввели систему пропусков по СМС для выхода из дома

Ранее сообщалось, что жителям Москвы на карантине придется получать на сайте мэрии специальный QR-код для каждого выхода из дома. Об этом писал «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию системы.
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В Татарстане ввели спецпропуска для выхода из дома во время режима изоляции

Эхо Москвы02:30

В Татарстане ввели систему пропусков-кодов для выхода из дома и посещения работы

Znak.comвчера в 04:36

В Татарстане штрафовать за выход из дома без пропуска начнут с завтрашнего дня

Реальное время02:46

Успеть за 60 минут. Для выхода на улицу в Татарстане будут выдавать код

АиФ Казаньвчера в 08:48

В Татарстане готовят сервис для получения пропуска на выход из дома

Казанские ведомостивчера в 06:15

Штрафовать за передвижение по Татарстану без специального пропуска начнут со 2 апреля

Татар-информ01:52

В Татарстане обещают оформить пропуск во время самоизоляции тем, кто пришлет СМС с номером паспорта

Вечерняя Казаньвчера в 03:53
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 02:55, Ашберн
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Здоровье

В Омской области на карантине находятся более 7200 человек

На домашнем карантине находятся 7218 человек. Накануне их количество составило 7309 омичей. Из изоляции вышли 2185 человек.
Город55.ру 00:03
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в Москве с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 16, всего в стране отмечено около 2,5 тысяч случаев заражения.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
РБК 02:17
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Общество

Мэрия Москвы будет выдавать QR-коды для контроля за соблюдением самоизоляции

Уверен, что мы всем дадим необходимые коды.
Интерфакс 02:42
Кино

Актер из «Звездных войн» Эндрю Джек умер от коронавируса

В Лондоне в возрасте 76 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер британский актер Эндрю Джек, пишет газета Daily Mail.
Полит.ру 01:10
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Здоровье

На Сахалине подтвержден еще один случай коронавируса

В Сахалинской области подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом.
АСТВ 01:43
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
Общество

В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса

За сутки в Челябинской области зарегистрировано шесть новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и один условно положительный случай заболевания.
Урал-пресс-информ 02:19
Политика

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

BFM.ru вчера в 21:44
Происшествия

На Кубани двое заболевших СOVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

Краснодар, 31 марта 2020, 10:23 — REGNUM Состояние двух человек, госпитализированных в Краснодарском крае с коронавирусом, оценивается как тяжёлое, ещё 12 инфицированных в состоянии средней тяжести.
REGNUM вчера в 03:23
Общество

Размер пенсий и начисление маткапитала изменятся в апреле

С 1 апреля налоговая инспекция сможет информировать россиян о задолженности или начислении пени по электронной почте и SMS.
Утро.ru вчера в 03:53
Общество

В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля

Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
Мой Брянск вчера в 12:50
Гаджеты

Sony представила новые телевизоры 4K и 8K

Компания Sony анонсировала новую линейку умных телевизоров премиум-класса, в которую вошли 5 моделей, а именно Z8H, A8H, X9000H, X9500H и X8000H.
iXBT.com 01:40
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском вчера в 18:56
Экономика

Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов).
РБК вчера в 17:00
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар вчера в 10:40
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Армия и оружие

Первый военнослужащий США скончался от коронавируса

News.ru вчера в 01:13
Хоккей

Альберт Яруллин: Мы играем для зрителей, мы – актеры. Если нет болельщиков, в чем смысл хоккея?

По ходу сезона "Ак Барс" показывал неплохую игру, долгое время лидировал в чемпионате и был претендентом на Кубок Гагарина.
Sntat.ru вчера в 11:08
Технологии

Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны

Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.
Astera 30 марта в 06:50
Общество

В Гидрометцентре объяснили резкую смену погоды в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал резкую смену погоды в Москве.
RT на русском 01:28
Общество

Главный инфекционист США предсказал вторую волну коронавируса осенью

Как сообщил главный инфекционист США, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи, в стране осенью нынешнего года может возникнуть вторая волна распространения коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru вчера в 02:51
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Общество

Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС

Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.
Интерфакс вчера в 08:48
Происшествия

СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки

Следователи СК России предъявили обвинения генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию, в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки).
Известия 02:24
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Как работают Яндекс.Новости?
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