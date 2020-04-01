Ранее сообщалось, что жителям Москвы на карантине придется получать на сайте мэрии специальный QR-код для каждого выхода из дома. Об этом писал «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию системы.

В Татарстане ввели систему пропусков по СМС для выхода из дома

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