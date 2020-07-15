Коронавирус

Новый ВекНовый ВекВласти Татарстана возобновили работу торговых центров и кафе

Татарстанские власти возобновили деятельность торговых центров и заведений общественного питания, последовав рекомендациям Роспотребнадзора. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РТ.
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С 15 июля в Татарстане возобновляется работа объектов розничной торговли, ресторанов и кафе

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В Татарстане разрешили свадьбы в небольших ЗАГСах и банкеты на улицах

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Рестораны, аттракционы, торговые центры: новые послабления для Татарстана

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В Татарстане открываются торговые центры, кафе и аттракционы

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В Татарстане откроются торговые центры и точки общепита

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Власти РТ смягчили ограничения из-за коронавируса. Открываются ТЦ и кафе

БИЗНЕС Online06:37

В Татарстане открываются торговые центры и заведения общепита

Chelny-biz.ru07:18
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Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян

Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
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В Краснодарском крае за сутки выявили 65 больных коронавирусной инфекцией. Всего в крае за время эпидемии COVID-19 заболели 6912 человек.
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У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
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Новая версия модели получит бензиновый турбомотор V8, который, судя по опубликованному на официальной странице немецкого автопроизводителя тизеру, получит плоский коленвал (все кривошипы лежат в одной плоскости, тогда как у обычного они расположены под прямым углом друг к другу) и измененный порядок работы цилиндров.
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Общество

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"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
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Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
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Футбол

В «Уфе» зафиксировано два новых случая коронавируса

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что в клубе обнаружено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 09:03
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Памятник Петру I и Екатерине I предложили открыть в Екатеринбурге

РИА Новости 08:56
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
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Общество

Возраст молодежи в России могут увеличить с 30 до 35 лет

В Совете Федерации разработан пакет законопроектов о молодежной политике, одним из них предложено увеличить с 30 до 35 лет возраст лиц, которых относят к молодежи, сообщил заместитель главы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев.
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Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
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Игры

Фанаты создали карту для GTA 6, которая удивила игроков

На самом деле идея карты, которая объединила бы в себе все города, не нова, но на фоне роста популярности GTA 5 после того, как ее бесплатно раздавали в Epic Games Store, а также анонса для консолей нового поколения, у игры значительно расширилась аудитория, которой также интересна GTA 6.
Srnsk 08:05
Хоккей

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Нападающий Найджел Доус подписал соглашение с казанской командой.
Советский спорт вчера в 09:55
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Общество

Голикова назвала траты ФОМС на лечение больных с коронавирусом

По прогнозам, к концу июля общие траты на лечение больных с COVID-19 за все время эпидемии достигнут 40 млрд руб. Как сообщала председатель ФОМС Елена Чернякова в апреле, лечение пациентов с легкой формой COVID-19 в системе обязательного медстрахования тарифицируется как лечение пневмонии.
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ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

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Шоу-бизнес

Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
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Происшествия

В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера

В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
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Тренер Макгрегора прокомментировал чемпионский бой Петра Яна

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В Ростовской больнице отделение закрыли на карантин из-за коронавируса

В Ростове на карантин по коронавирусной инфекции закрыли отделение гастроэнтерологии областной клинической больницы № 2. Информацию подтвердили в региональном пресс-центре по информированию о ситуации с COVID-19.
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Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попалась полиции

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Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
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Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

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Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
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Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы

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44-летняя Дана Борисова опубликовала свои пляжные фото без ретуши

Дана Борисова опубликовала фото в купальнике Снимки не заставили себя долго ждать — теледива опубликовала несколько кадров, на которых она позирует на каменистом сочинском пляже.
Вокруг ТВ вчера в 19:40
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