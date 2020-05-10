Коронавирус
КоммерсантъВ Татарстане с 12 мая отменяют пропускной режим
В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным получение пропуска для выхода из дома, следует из постановления (.pdf) кабмина республики. Пропускной режим был введен в Татарстане в апреле на фоне пандемии коронавируса. Согласно документу, самоизоляция будет носить рекомендательный характер.
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Срочно: в Татарстане отменяют пропуска для выхода из дома после майских праздников
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В Сети раскритиковали твит Белого дома о победе США над нацизмом
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Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
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Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
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Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым».
Lenta.ru 03:11
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Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
В экспертной среде все больше экономистов начинают думать, что в среднесрочной перспективе нас может ждать неизбежная девальвация рубля.
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Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко
Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
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В Тульской области начнут работать плавательные бассейны
Вступили в силу изменения в Указ Губернатора № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» от 30 апреля 2020 года.
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Уайт пообещал организовать для Яна титульный поединок
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Путин рассказал, кто хотел развалить Россию 20 лет назад
Финансировавшие 20 лет назад терроризм на Северном Кавказе хотели развалить Россию изнутри, и у них были шансы на это.
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Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
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Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили
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Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5%
В минувшем апреле смертность в Москве увеличилась на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца.
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В Венесуэле нашли колумбийские катера с оружием на борту
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