В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным получение пропуска для выхода из дома, следует из постановления (.pdf) кабмина республики. Пропускной режим был введен в Татарстане в апреле на фоне пандемии коронавируса. Согласно документу, самоизоляция будет носить рекомендательный характер.

В Татарстане с 12 мая отменяют пропускной режим

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