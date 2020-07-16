Энергетика
Слава труду (Бавлы)В Татарстане с 1 августа повысится цена на газ
Решение о повышении цены принято на заседании правления госкомитета Татарстана по тарифам. С 1 августа розничная цена на природный газ в Татарстане составит 5,89 руб. за 1 куб. м. По данным правления госкомитета РТ по тарифам, рост цен на газ не превысит 3%.
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С 1 августа розничная цена на природный газ в Татарстане составит 5,89 руб. за 1 куб.м. По данным правления госкомитета РТ по тарифам, рост цен на газ не превысит 3%. Пока же цена на газ в РТ составляет 5,72 руб. за 1 куб.м.Слава труду (Бавлы)вчера в 23:55
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Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
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Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
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Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
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В Twitter сообщили, что хакеры взломали около 130 аккаунтов
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Коммерсантъ вчера в 22:22
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
В начале недели появилась информация о том, что на территории Российской Федерации планируется ввести запрет на использование подержанных запчастей при ремонте автомобилей.
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В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
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Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком
Пять человек пострадали в крупном ДТП в Липецкой области. Там столкнулись автомобиль «Газель» и рейсовый автобус.
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RT на русском вчера в 17:58
Шоу-бизнес
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Заслуженный артист России Леонид Агутин в беседе с журналистами поделился историей о том, как ему удалось сохранить супружеские отношения с известной эстрадной певицей Анжеликой Варум после того, как она уличила его в измене.
VSE42.RU вчера в 23:01
Общество
Знакомого Сафронова назвали сотрудником чешских спецслужб
Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов встречался несколько раз, является кадровым сотрудником чешских спецслужб.
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Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале заявил о невозможности существования Украины без России.
РИА Новости вчера в 21:02
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На Сахалине задержали собиравшего в поддержку Фургала акцию активиста
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В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса
В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
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СКР переквалифицировал обвинение экс-губернатора Хабаровского края
15 июля 2020 года стало известно, что Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, переквалифицировав обвинение с особо крупного мошенничества на особо крупную растрату.
Саминвестор вчера в 03:41
Армия и оружие
Sohu: РФ может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США
Россия и США могут развернуть споры из-за военной базы Камрань на берегу Южно-Китайского моря.
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Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье
Почти каждый пятый россиянин заявил о том, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.
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Кино
Майкл Даус станет режиссером фильма по мотивам игры «Just Cause»
ГЛАС.RU вчера в 03:42
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
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Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
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Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу
Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
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Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
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Здоровье
Врачи предупредили о наступлении новой пандемии после коронавируса
После эпидемии коронавируса миру угрожает другая. Она не менее опасна и для многих неприятна.
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Экономика
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Сумма накопленного дефицита выросла более чем в десять раз, до 147 млрд руб. Антилидеры: Москва — дефицит 83 млрд руб.; Московская область — 25 млрд руб.; Татарстан — 16 млрд руб.; Свердловская область — 7 млрд руб.; Архангельская область — 3 млрд руб. Издание отмечает, что Москва, Подмосковье, Татарстан и Свердловская область стабильно находятся в десятке лидеров по доходам регионов.
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Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне
Предшествовавшие конфликту заявления Баку "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне", считает посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
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Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
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Полиция нашла пропавшую в Иркутске 12-летнюю девочку
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