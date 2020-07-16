с чего всё началось

Решение о повышении цены принято на заседании правления госкомитета Татарстана по тарифам. С 1 августа розничная цена на природный газ в Татарстане составит 5,89 руб. за 1 куб. м. По данным правления госкомитета РТ по тарифам, рост цен на газ не превысит 3%.

В Татарстане с 1 августа повысится цена на газ

Происшествия В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель». 16

Авто «Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться Владельцы стараются как можно быстрее избавится от такой машины, предлагая на вторичном рынке достаточно приемлемую цену, но за этим могут стоять, в том числе и проблемы с документами. 1

Политика Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко. 81

Происшествия В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС. 89

Здоровье В Ульяновской области за неделю снизилась летальность от коронавируса По данным мониторингового центра по ситуации с коронавирусом (ИЦК), за неделю процент летальных случаев от общего числа выявленных заболевших в регионе снизился и составил 0,75%. 3

Финансы Биржевой курс евро поднялся выше 82 рублей впервые с мая Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 82 руб. Последний рост курса евро до такого значения наблюдался 4 мая этого года, свидетельствуют данные торгов. 60

Политика Песков назвал Путина самым влиятельным политиком в мире Президент России Владимир Путин является самым влиятельным политиком в мире. Об этом 17 июля заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 152

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Армия и оружие В Пентагоне пояснили, о какой «супер-пупер ракете» говорил Трамп Президент США Дональд Трамп, упоминавший о разработке в США гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном. 434

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Общество Рабочие устроили забастовку у «Лахта Центра» в Петербурге Рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров", сообщили РИА Новости в пресс-службе строительной компании "Ренессанс Констракшн". 25

Политика Схимонах Сергий обратился к Путину во время крестного хода В Екатеринбурге минувшей ночью прошло сразу два крестных хода. Один из них возглавил опальный схимонах Сергий Романов.

Происшествия Полицейский убил пытавшегося совершить самоубийство мужчину Жительница американского города Кольервилл, штат Теннесси, подала в суд на городские власти и полицейского, который убил ее мужа, пытавшегося совершить самоубийство. 6

Экономика Life получит господдержку для выплаты зарплат журналистам Впервые холдинг «Ньюс Медиа» получил господдержку в сентябре 2019 года, тогда субсидия от Роспечати составила 32 млн руб.