Энергетика
Слава труду (Бавлы)В Татарстане с 1 августа повысится цена на газ
Решение о повышении цены принято на заседании правления госкомитета Татарстана по тарифам. С 1 августа розничная цена на природный газ в Татарстане составит 5,89 руб. за 1 куб. м. По данным правления госкомитета РТ по тарифам, рост цен на газ не превысит 3%.
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с чего всё началось
С 1 августа розничная цена на природный газ в Татарстане составит 5,89 руб. за 1 куб.м. По данным правления госкомитета РТ по тарифам, рост цен на газ не превысит 3%. Пока же цена на газ в РТ составляет 5,72 руб. за 1 куб.м.Слава труду (Бавлы)вчера в 23:55
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Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек
Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM 04:13
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Владельцы стараются как можно быстрее избавится от такой машины, предлагая на вторичном рынке достаточно приемлемую цену, но за этим могут стоять, в том числе и проблемы с документами.
Tvoe-avto.com 05:43
Политика
Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК вчера в 16:34
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Культура
Путин поздравил композитора Рыбникова с 75-летием
Культуромания 05:06
Здоровье
В Ульяновской области за неделю снизилась летальность от коронавируса
По данным мониторингового центра по ситуации с коронавирусом (ИЦК), за неделю процент летальных случаев от общего числа выявленных заболевших в регионе снизился и составил 0,75%.
Ulpressa 03:18
Финансы
Биржевой курс евро поднялся выше 82 рублей впервые с мая
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 82 руб. Последний рост курса евро до такого значения наблюдался 4 мая этого года, свидетельствуют данные торгов.
Ведомости 05:02
Политика
Песков назвал Путина самым влиятельным политиком в мире
Президент России Владимир Путин является самым влиятельным политиком в мире. Об этом 17 июля заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Известия 04:31
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
Кино
Голливуд в 2019 году увеличил количество ЛГБТ-персонажей в фильмах
ИА Красная Весна 04:56
Политика
Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно.
Деловое.ТВ 03:54
Армия и оружие
В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов
Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, говорится в заявлении министра обороны Сергея Шойгу, распространенном Национальным центром управления обороной России.
РБК 04:59
Армия и оружие
В Пентагоне пояснили, о какой «супер-пупер ракете» говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, упоминавший о разработке в США гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном.
ТАСС вчера в 18:28
Общество
Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками
В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
РБК 03:13
Общество
Суд оставил под арестом губернатора Хабаровского края Фургала
9111.ru вчера в 05:40
Общество
Рабочие устроили забастовку у «Лахта Центра» в Петербурге
Рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров", сообщили РИА Новости в пресс-службе строительной компании "Ренессанс Констракшн".
РИА Новости 04:29
Политика
В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
REGNUM вчера в 18:49
Общество
В Европе начали бесплатно раздавать электромобили
В ряде случаев электрокары на самом деле раздают бесплатно.
Evo-rus.com 05:21
Политика
Схимонах Сергий обратился к Путину во время крестного хода
В Екатеринбурге минувшей ночью прошло сразу два крестных хода. Один из них возглавил опальный схимонах Сергий Романов.
Телеканал 360° 04:50
Общество
Сотрудники СГЭТ отказались выходить на маршруты из-за низких зарплат
Сотрудники СГЭТ объявили забастовку и отказались выйти на маршруты для обслуживания людей в пятницу утром.
Московский Комсомолец 02:38
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 15 июля в 16:55
Здоровье
Малышева рассказала о ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке
Малышеву поразило, что все продолжают ходить в масках, а заведения закрыты.
Общественная служба новостей 05:29
Общество
В Минске у жены замглавы Минфина РФ арестовали счет на 3 млн евро
Правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на деньги жены замминистра финансов России Андрея Круглова, которые хранятся в «Белгазпромбанке».
URA.Ru 15 июля в 16:59
Происшествия
Полицейский убил пытавшегося совершить самоубийство мужчину
Жительница американского города Кольервилл, штат Теннесси, подала в суд на городские власти и полицейского, который убил ее мужа, пытавшегося совершить самоубийство.
Lenta.ru 05:17
Экономика
Life получит господдержку для выплаты зарплат журналистам
Впервые холдинг «Ньюс Медиа» получил господдержку в сентябре 2019 года, тогда субсидия от Роспечати составила 32 млн руб.
РБК 02:01
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Политика
В ЕП просят дать оценку установке памятника Ленину в Германии
«Возмутительно, что Ленина, первого лидера Советской России и преступника, который, по оценкам историков, повинен в смерти до 6 млн человек, чествуют в, казалось бы, демократической Германии, при содействии которой в Россию пришёл он, а за ним и революция», — подчёркивает евродепутат.
RT на русском вчера в 23:32