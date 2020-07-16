Энергетика

Слава труду (Бавлы)Слава труду (Бавлы)В Татарстане с 1 августа повысится цена на газ

Решение о повышении цены принято на заседании правления госкомитета Татарстана по тарифам. С 1 августа розничная цена на природный газ в Татарстане составит 5,89 руб. за 1 куб. м. По данным правления госкомитета РТ по тарифам, рост цен на газ не превысит 3%.
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с чего всё началось
С 1 августа розничная цена на природный газ в Татарстане составит 5,89 руб. за 1 куб.м. По данным
 правления госкомитета РТ по тарифам, рост цен на газ не превысит 3%. Пока же цена на газ в РТ составляет 5,72 руб. за 1 куб.м.
Слава труду (Бавлы)вчера в 23:55

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В Татарстане подорожает газ

НТР 24вчера в 12:00

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Казанский репортервчера в 09:44

В Татарстане с 1 августа подорожает газ

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В Татарстане с 1 августа повысится цена на газ

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Татар-информвчера в 08:51
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В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

РБК вчера в 22:51
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Происшествия

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Армия и оружие

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RT на русском вчера в 23:54
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Культура

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Общество

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Известия вчера в 15:47
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Политика

Медведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока-2»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал США за угрозы ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Коммерсантъ вчера в 13:57
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Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
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Происшествия

В Иркутской области ликвидировали две подпольные оружейные мастерские

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Шесть лет назад в этот день произошла авиакатастрофа боинга МН17 над Донбассом

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Армия и оружие

США намерены наладить производство вооружения СССР

США намерены начать выпуск советского оружия и необходимых для него боеприпасов.
Газета.Ru вчера в 05:51
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Зидан каждые 19 матчей во главе «Реала» выигрывает какой-либо трофей

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Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку

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Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

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В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
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Молодежный театр из Хабаровска стал одним из лучших в России

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Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

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