с чего всё началось

Решение о повышении цены принято на заседании правления госкомитета Татарстана по тарифам. С 1 августа розничная цена на природный газ в Татарстане составит 5,89 руб. за 1 куб. м. По данным правления госкомитета РТ по тарифам, рост цен на газ не превысит 3%.

В Татарстане с 1 августа повысится цена на газ

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Футбол «Ювентус» предложил Милику контракт с зарплатой € 5 млн в год Туринцы готовы подписать с 26-летним поляком 5-летнее соглашение с годовой зарплатой в 5 млн евро, написал журналист Николо Скира в твиттере.

Экономика Mastercard изменит правила конвертации валют Как передает РБК, об этом говорится в бюллетене платежной системы, разосланном российским банкам.

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