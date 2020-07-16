Энергетика
Слава труду (Бавлы)В Татарстане с 1 августа повысится цена на газ
Решение о повышении цены принято на заседании правления госкомитета Татарстана по тарифам. С 1 августа розничная цена на природный газ в Татарстане составит 5,89 руб. за 1 куб. м. По данным правления госкомитета РТ по тарифам, рост цен на газ не превысит 3%.
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с чего всё началось
С 1 августа розничная цена на природный газ в Татарстане составит 5,89 руб. за 1 куб.м. По данным правления госкомитета РТ по тарифам, рост цен на газ не превысит 3%. Пока же цена на газ в РТ составляет 5,72 руб. за 1 куб.м.Слава труду (Бавлы)вчера в 23:55
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Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета вчера в 09:10
Экономика
Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБК вчера в 00:00
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Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
Почему клонит в сон на работе и как с этим бороться, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник МГУ, доктор Зухра Павлова.
РИА Новости вчера в 23:12
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
"Газпром" окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году. Сейчас идёт процедура оформления.
Piter.tv 15 июля в 03:13
Происшествия
Суд по делу Михаила Валова перенесли еще на неделю
По просьбе Михаила Валова, выходца из этой среды, представителей СМИ попросили покинуть зал судебных заседаний.
Новая Хакасия.Online вчера в 23:50
Общество
Ученый оценил демографические последствия пандемии в России
Прирост смертей, вызванных COVID-19, не приведет к демографическому кризису в России, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости 00:11
Политика
Помпео назвал условие для нового саммита США и КНДР
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео назвал условие для нового саммита США и КНДР.
RT на русском вчера в 20:17
Происшествия
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми
Газета.Ru вчера в 14:39
Футбол
Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России
Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит полуфинальную встречу Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Советский спорт вчера в 11:03
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
РИА Новости вчера в 22:01
Политика
Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора
Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС.
РБК вчера в 21:49
Игры
Джефф Кейли показал внешний вид геймпада DualSense для PS5
CyberSport.ru вчера в 16:44
Общество
Мосгорсуд оставил в силе арест журналиста Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и газеты «Ведомости» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене.
Военное дело вчера в 09:15
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на всех выборах
Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект, который позволит власти и ее партии еще больше затруднить оппозиции наблюдение за проведением любых выборов.
Московский Комсомолец 15 июля в 11:21
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Lenta.ru вчера в 10:26
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru вчера в 02:43
Происшествия
Омские СМИ настаивают — молодого министра Заева «навестили» с обыском
В течение текущей недели в СМИ и интернет-пространстве муссируются слухи о подготовительных мероприятиях для уголовного разбирательства с руководителем областного минстроя Антоном Заевым.
БК55 вчера в 21:24
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост
Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
Известия вчера в 16:10
Футбол
«Ювентус» предложил Милику контракт с зарплатой € 5 млн в год
Туринцы готовы подписать с 26-летним поляком 5-летнее соглашение с годовой зарплатой в 5 млн евро, написал журналист Николо Скира в твиттере.
Sport24.ru вчера в 23:40
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В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM вчера в 06:16
Экономика
Mastercard изменит правила конвертации валют
Как передает РБК, об этом говорится в бюллетене платежной системы, разосланном российским банкам.
Эхо Москвы 00:32
Авто
Компания Skoda отзывает в РФ новые версии модели Octavia
Вслед за КИА и АвтоВАЗом, отзывную компанию своих автомобилей, начал автоконцерн Skoda. Об этом сообщает официальный сайт «dni24.com».
Лезги газет вчера в 16:11
Кино
Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»
Кристофер Нолан отказался выпускать "Довод" на международном рынке до премьеры в США, сообщает The Vulture.
РИА Новости вчера в 22:42
Армия и оружие
Военная сводка с Донбасса, 16 июля. «Донецк оказался под гранатомётным огнём ВСУ»
На Донецком направлении боевики 79-й бригады по приказу военного преступника ЛУЦЕНКО, в нарушение норм гуманитарного права, совершили очередной террористический акт.
ИА Новороссия 15 июля в 16:53
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Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
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CT news 15 июля в 21:06
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Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки
Считая сами переходы, исследователи смогли получить представление о том, сколько примерно мыслей возникает в голове у человека в течение дня.
Live24 вчера в 06:29
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Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России
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РБК 15 июля в 12:08
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21