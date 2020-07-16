с чего всё началось

Решение о повышении цены принято на заседании правления госкомитета Татарстана по тарифам. С 1 августа розничная цена на природный газ в Татарстане составит 5,89 руб. за 1 куб. м. По данным правления госкомитета РТ по тарифам, рост цен на газ не превысит 3%.

В Татарстане с 1 августа повысится цена на газ

Энергетика Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3% Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%. 4,2K

Здоровье Карантинные ограничения в Украине будут продлены до 31 августа Глава украинского минздрава Максим Степанов, 15 июля 2020 года, в ходе интервью для РБК-Украина сообщил о продлении карантина в стране до 31 августа. 3

Происшествия Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова. 11

Происшествия В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты. 546

Политика США ужесточили санкции против россиянина Пригожина 15 июля 2020 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финанов США (OFAC) сообщило, что ввело санкции против трёх россиян и пяти компаний, которые якобы содействовали российскому предпринимателю Евгению Пригожину. 193

Происшествия Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России. 15

Происшествия Сгорела фабрика сереброплавильного завода в Барнауле В ночь с 16 на 17 июля в Барнауле сгорела вторая плавильная фабрика бывшего сереброплавильного завода, расположенная в исторической части города. 7

Экономика Владелец «Волмы» купил долю Якобашвили в производителе хлопьев и круп Владелец компании «Волма», выпускающей отделочные материалы, Юрий Гончаров приобретает долю основателя «Вимм-билль-данна» Давида Якобашвили в производителе хлопьев и круп «Арчеда-продукт».

Общество В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times. 4

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 677

Происшествия Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов. 2K

Общество Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу. 12

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 148

Общество Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.

Общество Некоторые ограничения сняли для общепита в Сахалинской области В Сахалинской области ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, закусочным и другим предприятиям общепита сняли некоторые ограничения в работе.

Общество В Саратове началась забастовка работников электротранспорта Сегодня в Саратове вновь бастуют сотрудники Кировского троллейбусного депо МУПП "Саратовгорэлектротранс".